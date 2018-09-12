KİK Genelkurmay Başkanları Kuveyt'te ikinci kez toplandı

KUVEYT (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanları, iki gün önce yapılan geniş kapsamlı askeri toplantının ardından Kuveyt'te yeniden bir araya geldi. Toplantıya ABD Merkez Komutanlığı'ndan yetkililer de katılıyor.
Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'da güvenlik, bölgesel meseleler, terör ve aşırılıkla mücadele, bölge ülkelerinde emniyet ve istikrarı güvence altına almak için ortak çabaları güçlendirmeyi hedefleyen konuların toplantıda görüşüleceği belirtildi.
Açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Kuveyt Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Hıdır, son yıllarda Ortadoğu'da yaşanan tehlikeli güvenlik sorunlarının, iş birliği ve askeri koordinasyonun önemini hissettirmeye devam ettiğini söyledi.
Hıdır, toplantıda mevcut ve muhtemel sorunlarla mücadelede askeri kapasiteleri geliştirmek için ortak koordinasyonun ilk adımlarının atılmasını umduğunu dile getirdi.
- "Arap NATO'su Kuveyt'ten mi ilan edilecek?"
Toplantının önemine dikkati çeken Kuveyt Er-Ray gazetesi, bu sabah "Arap NATO'su Kuveyt'ten mi ilan edilecek?" manşetini attı.
Gazetenin haberine göre, ABD askeri kaynakları Kuveyt'teki toplantının, Arap NATO'sunun ilanı için hazırlık olabileceğini belirtiyor.
Katar'ın da aralarında bulunduğu aynı ülkelerin genelkurmay başkanları, ortak savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere iki gün önce de Kuveyt'te toplanmıştı.
Söz konusu toplantı, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Katar'ın katıldığı ilk askeri toplantı olma özelliği taşıyordu.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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