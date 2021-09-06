HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kıl dönmesi belirtileri ve tedavisi nedir? Kuyruk sokumu ve makat bölgesinde de yaşanıyor

Kıl dönmesi belirtileri ve tedavisi nedir? Kuyruk sokumu ve makat bölgesinde de yaşanıyor

06.09.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam kalitesini oldukça etkileyen ve tedavi edilmediği taktirde ciddi sağlık sorunları oluşturan kıl dönmesi, son zamanlarda sık görülmeye başladı. Peki kıl dönmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Konu ile ilgili merak edilen soruların tüm detaylarını Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü sizler için cevapladı.

Kıl dönmesi belirtileri ve tedavisi nedir? Kuyruk sokumu ve makat bölgesinde de yaşanıyor

Halk arasında “Kıl Dönmesi” olarak bilinen “Pilonidal Sinüs”, deri altına giren kılların oluşturduğu kistik yapıya denir. Organizma, dışarıdan giren kılları yabancı cisim kabul ederek reaksiyon geliştirir. Yabancı cisimleri çevreleyen serozal bir yapı ile kist duvarını oluşturur. Olaya enfeksiyon ilave olursa apseler gelişir. Bu iltihabı boşaltmak için deriden cilde doğru kanallar oluşur. Erken tedavi olunmadığı takdirde ciddi apseler gelişebilir. Bu apseler geciktirilmeden muhakkak uzmanlar tarafından tedavi edilmelidir.

Uzun süreli oturarak çalışan insanlarda, çalışma koşullarına bağlı olarak kıl dönmesi sorunu daha çok görülebilir. Kıl dönmesi en sık yaz aylarında görülür. Çok terleme ile cildin yapısı hamurlaşır, incelir; bu da cildi narin ve kolay delinebilir hale getirir.

Kıl dönmesi hastalığının hemen hemen her yaştan kişide görüldüğünü ancak genç erkeklerde daha sık ortaya çıktığını söyleyen Dr. Yasir Gözü, “Özellikle hastalar 15 ve 45 yaş aralığında yığılım yaptı. Kişilerin pandemi sürecinde evden çalışma koşullarının olması; daha çok bilgisayar, telefon ve televizyon karşısında uzun süre geçirmesi insanları hareketsiz yaşama alıştırdı. Bu hastalığın da oturan insanlarda daha fazla görülmesi nedeniyle kıl dönmesi sorununda büyük artış görülmeye başlandı” dedi.

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pilonidal sinüs genellikle kuyruk sokumu ve makat bölgesi arasında oluşur. Bu bölge de anatomik olarak bulunan çukur alan, ense ve sırttan dökülen kıllar için potansiyel bir toplanma yeri oluşturmaktadır. Cildin narin ve hassas oluşu nedeniyle özellikle de terlemeyle kolayca kılların cilt altına batmasına neden olabilmektedir. Ciltte bir veya birden fazla küçük çukurlar ve delikler şeklinde görülebilir. Yüzeyinin nemli ve havasız kalmasıyla enfekte olan sinüs değişik boyutlarda apseler geliştirebilir.
Bunlarla birlikte görülen en yaygın kıl dönmesi belirtileri;

  • Sıvı toplaması, sivilce gibi küçük apseler
  • Aniden gelen şiddetli bir ağrı
  • Kuyruk sokumu ve makat arasında görülen delikler
  • İç çamaşırında kahve-krem renkli akıntılar
  • Apse ve ağrılardan dolayı belde oluşan çeşitli kramplar
  • Yanma hissiyle oluşan kaşıntılar
  • Otururken oluşan sertlik ve ağrı

Kıl dönmesi daha çok kuyruk sokumu bölgesinde gözlemlense de makat çevresi, koltuk altı, yüz, boyun göbek veya kasıkta da meydana gelebilir. Hastalar bu belirtileri yaşadığında hastalığı ilerlemeden uzman bir doktora gidebilir.

Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdiHavaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı o!Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı o!
Anahtar Kelimeler:
kıl dönmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.