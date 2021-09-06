Kıl dönmesi belirtileri ve tedavisi nedir? Kuyruk sokumu ve makat bölgesinde de yaşanıyor

Halk arasında “Kıl Dönmesi” olarak bilinen “Pilonidal Sinüs”, deri altına giren kılların oluşturduğu kistik yapıya denir. Organizma, dışarıdan giren kılları yabancı cisim kabul ederek reaksiyon geliştirir. Yabancı cisimleri çevreleyen serozal bir yapı ile kist duvarını oluşturur. Olaya enfeksiyon ilave olursa apseler gelişir. Bu iltihabı boşaltmak için deriden cilde doğru kanallar oluşur. Erken tedavi olunmadığı takdirde ciddi apseler gelişebilir. Bu apseler geciktirilmeden muhakkak uzmanlar tarafından tedavi edilmelidir.

Uzun süreli oturarak çalışan insanlarda, çalışma koşullarına bağlı olarak kıl dönmesi sorunu daha çok görülebilir. Kıl dönmesi en sık yaz aylarında görülür. Çok terleme ile cildin yapısı hamurlaşır, incelir; bu da cildi narin ve kolay delinebilir hale getirir.

Kıl dönmesi hastalığının hemen hemen her yaştan kişide görüldüğünü ancak genç erkeklerde daha sık ortaya çıktığını söyleyen Dr. Yasir Gözü, “Özellikle hastalar 15 ve 45 yaş aralığında yığılım yaptı. Kişilerin pandemi sürecinde evden çalışma koşullarının olması; daha çok bilgisayar, telefon ve televizyon karşısında uzun süre geçirmesi insanları hareketsiz yaşama alıştırdı. Bu hastalığın da oturan insanlarda daha fazla görülmesi nedeniyle kıl dönmesi sorununda büyük artış görülmeye başlandı” dedi.

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pilonidal sinüs genellikle kuyruk sokumu ve makat bölgesi arasında oluşur. Bu bölge de anatomik olarak bulunan çukur alan, ense ve sırttan dökülen kıllar için potansiyel bir toplanma yeri oluşturmaktadır. Cildin narin ve hassas oluşu nedeniyle özellikle de terlemeyle kolayca kılların cilt altına batmasına neden olabilmektedir. Ciltte bir veya birden fazla küçük çukurlar ve delikler şeklinde görülebilir. Yüzeyinin nemli ve havasız kalmasıyla enfekte olan sinüs değişik boyutlarda apseler geliştirebilir.

Bunlarla birlikte görülen en yaygın kıl dönmesi belirtileri;

Sıvı toplaması, sivilce gibi küçük apseler

Aniden gelen şiddetli bir ağrı

Kuyruk sokumu ve makat arasında görülen delikler

İç çamaşırında kahve-krem renkli akıntılar

Apse ve ağrılardan dolayı belde oluşan çeşitli kramplar

Yanma hissiyle oluşan kaşıntılar

Otururken oluşan sertlik ve ağrı

Kıl dönmesi daha çok kuyruk sokumu bölgesinde gözlemlense de makat çevresi, koltuk altı, yüz, boyun göbek veya kasıkta da meydana gelebilir. Hastalar bu belirtileri yaşadığında hastalığı ilerlemeden uzman bir doktora gidebilir.

Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü

