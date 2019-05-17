Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Öz ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Öz ve beraberindeki heyetle parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

