Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Öz ile görüştü

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Adalet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Vecdet \u00d6z ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nCHP'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u00d6z ve beraberindeki heyetle parti genel merkezindeki makam\u0131nda bir araya geldi.Uzayda a\u011flamak m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?YSK, Palu Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00dcnalan\u2019\u0131n mazbatas\u0131 iptal ettiDevlet Bah\u00e7eli'den 19 May\u0131s karar\u0131!