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Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi? Kararını verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2020 07:46 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın cami olması sonrası 24 Temmuz'da kılınacak olan ilk namaza kimlerin katılacağı merak edilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun daveti geri çevirdiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi? Kararını verdi

Danıştay kararıyla müze statüsünden çıkarılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. 86 yıl sonra yaşanacak olan tarihi günde, namaza kimlerin davet edileceği ve kimlerin katılacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetli listesini Diyanet'in hazırlayacağını duyurmuştu.

ALİ ERBAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DAVET

24 Temmuz'daki namaza katılıp katılmayacağı merak edilen isimlerin başında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, davetli listesi de hazırlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duyurduğu üzere listeyi Diyanet hazırlarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kılıçdaroğlu'nu bizzat aradığı öne sürüldü. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, CHP liderinin, Erbaş'ın davetine 'Gelmeyeceğim' yanıtını verdiğini iddia etti.

İNCE KATILACAK

CHP'de, Ayasofya kararı sonrası farklı görüşler ortaya çıkarken, Muharrem İnce, "Davet gelirse Ayasofya’da ilk namaza giderim" demişti. İnce'nin bu sözleri üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Muharrem İnce herkesin yerine gider" şeklinde eleştirmişti.


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