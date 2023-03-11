Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı! Dikkat çeken sonuçlar var…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini ilan etmesi ve Millet İttifakı’nın aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurmasının ardından Türkiye’de gündem bir anda değişti. Cumhurbaşkanlığı yarışını Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu kazanacak sorusu bir anda Ankara kulislerinin en çok sorulan sorularının başında geldi.

Seçim tarihinin açıklanması ve adayların netleşmesinin ardından seçim anketleri de peş peşe gelmeye başladı. Son açıklanan seçim anketi ise Aksoy Araştırma’nın oldu. Aksoy Araştırma’nın 8 Mart tarihli yaptığı ankette Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ı geçmeyi başardı. Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 55,6, Erdoğan ise yüzde 44,4 oy oranına ulaşabildi.

Aksoy Araştırma’nın açıkladığı Türkiye Monitörü 2023 Yılı 9. Hafta Araştırması’nın sonuçlarına göre AK Parti’nin 2022 yılının son çeyreğinden bu yana geçen sürede oyunda yüzde 3,5 gerileme olduğu da görüldü. ‘Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ seçmenler yüzde 31 ile AK Parti’ye, yüzde 28 ile de CHP’ye oy vereceklerini belirtti.

Araştırmada adaylığı açıklanan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki aday olarak seçime gitmesi halinde bu hafta itibariyle alacakları oy oranları da ölçüldü. Anket sonucuna göre iki lider arasında da en çok oyu Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı görüldü.

Aksoy Araştırma ankete ilişkin verdiği bilgide ise araştırmanın verilerinin 8 Mart tarihinde toplandığını belirterek yüzde 95 güven aralığında, yüzde 2.5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildiğini duyurdu.



