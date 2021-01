Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu il başkanlığına gelişinde kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin düşüncesi, kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir ama hepimiz kendi ülkemizde bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Elbette ki düşüncelerini söyleyeceklerini, kendileri açısından eleştirilmesi gereken bir konu varsa elbette eleştireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyaset dediğiniz zaten budur. Kimin doğru yaptığına, kimin yanlış yaptığına kararı millet verecektir. Ama birilerinin bir düşünceyi beğenmiyorum diye, taşlarla, sopalarla, silahlarla saldırmasını asla kabul etmiyoruz, asla. İktidar olanların yapmaları gereken ilk şey, Türkiye'de can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Herkesin can ve mal güvenliğinden sorumlu olan devleti yönetenlerdir. Bir partinin genel başkan yardımcısı eğer saldırıya uğruyorsa, derhal olayın üzerine gitmek ve olayı çözmek için gerekli talimatların verilmesi lazım. Seyirci olamazlar, can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadırlar. "