Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Merkez Bankasının faiz kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar, o tarihlerde dolar 7-8 lira mıydı, belki de 6 liraydı bilmiyorum. 128 milyar doları alanların elde ettiği kâra bakın." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Dün sayın Erdoğan açıklama yapıyor, 'Merkez Bankası bırakın da bağımsız karar versin.' Aynı Erdoğan Mecliste 'Merkez Bankası Başkanını görevinden aldık, çünkü laf dinlemiyordu' diyordu. Hangi Erdoğan? Dünya kamuoyu Merkez Bankası Başkanının bağımsız olmadığını Erdoğan'ın kendi açıklamalarından dinliyor. Merkez Bankası Başkanı'na görevi TBMM veriyor. Ama Erdoğan bu kanuna uymuyor. Fiyat İstikrarı Komisyonu kuruldu. Hiç toplandı mı peki?

MERKEZ BANKASINA ELEŞTİRİ

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı sağlama kapasitesi yoktur. Para Politikaları Kurulu'na arkeolog tayin edildi. Tarihi paraları mı inceleyecek orada? Efendim faizi indireceğiz, güzel, asıl yardım etmek istiyorsan, faizi indiriyorsun dolar çıkıyor, doları indirirsen faiz yukarı çıkacak. Faizi devlet alıyor. Yıllık faiz 19.2. Peki 1'e indirsin. Vatandaş borcunu ödeyemeyince yüzde 19.2 faiz alıyorsunuz, indir, sıfır yap. Yetki sende. Faizini düşür götürsün yatırsın. Merkez Bankası'nın faiz indirmesi elinde dolar tutanlara, bankada parası olanlara yarıyor. Köprülere para ödenecek? Kim ödeyecek, halk ödüyor, bizle ödüyoruz. Dolar yükseldi, Avro yükseldi tamam. Peki ne olacak bu milletin hali?

128 MİLYAR DOLAR VURGUSU

Sayın Erdoğan şunları yapacağız diye paket açıklıyor mu? Açıklayamaz. 128 milyar dolar, o tarihlerde dolar 7-8 lira mıydı, belki de 6 lirayıdı bilmiyorum. 128 milyar doları alanların elde ettiği kara bakın. Damat giderken at izi it izine karıştı diye açıklama yaptı. Merkez Bankası bunu neden araştırmadı? Yasal yetkisini bir protokol ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredemez. Bütün bu değişimler oluyor, sessizliğini koruyan Hazine ve Maliye Bakanı. Hiç konuşmuyor? Niçin?"

