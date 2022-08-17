HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'ndan gizemli ziyaret! Tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu'ndan gizemli ziyaret! Tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

17.08.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cemevi ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan’ı evinde ziyaret etti. Ziyaret basına açıklanmazken Kılıçdaroğlu ile birlikte gelen kişilerden hiç kimsenin eve çıkmaması dikkat çekti. Korumaların dahi alınmadığı ev ziyaretinde ne konuşulduğu ise bilinmiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Kılıçdaroğlu'ndan gizemli ziyaret! Tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'na Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de eşlik ettiği ancak eve sadece kendisinin çıktığı öğrenildi.

Ankara'da cemevine yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırı, hem iktidar cephesinde hem de muhalefet cephesinde büyük tepkiyle karşılanmıştı. Vatandaşlar arasında ayrımcılığı körükleyecek bu tarz eylemlere asla müsaade etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan önce cemevi ziyareti yaptı, ardından Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ZİYARETİ BASINLA PAYLAŞILMADI

Cemevi saldırısına sert tepki gösteren muhalefet cephesinde ise gündemde sürpriz bir ziyaret vardı. Ancak bu ziyaretin dikkat çeken yanı hiç bir şekilde basınla paylaşılmaması oldu. Muhalif.com.tr’de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos'ta Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ı Sarıyer'deki evinde ziyaret etti.

2

KAFTANCIOĞLU VE GENÇ’İN EVE ÇIKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaretle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sırasında kurmaylarını yanına almaması oldu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, genel başkanlarıyla görüşmeye katılmak yerine mahalle halkı ile sohbet ederek, görüşmenin sona ermesini bekledi.

KORUMALAR DAHİ İÇERİ GİRMEDİ, NE KONUŞTUKLARI BİLİNMİYOR

CHP Genel Başkanı'nın korumalarının dahi eve çıkmadığı belirtilirken, iki ismin uzun bir süre görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak Kılıçdaroğlu ve Doğan'ın gündeminin ne olduğu konusunda net bir bilgi olmadığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'dan acı haber! Şehit sayımız yükseldiŞanlıurfa'dan acı haber! Şehit sayımız yükseldi
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok savunma! 'Ortada cinayet filan yok'Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok savunma! 'Ortada cinayet filan yok'
Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Canan Kaftancıoğlu alevi izzettin doğan ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

14 yaşındaki cinayet zanlısı S.A. her yerde aranıyor…

14 yaşındaki cinayet zanlısı S.A. her yerde aranıyor…

İlginizi Çekebilir

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tiroit, kanser, kalp... Faydaları şaşkına çevirdi

Tiroit, kanser, kalp... Faydaları şaşkına çevirdi

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.