HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında hesapları altüst edecek iddia! 'İlla ben aday olacağım' Türk siyasi tarihine geçer, ikisi birden...

Canlı yayında hesapları altüst edecek iddia! 'İlla ben aday olacağım' Türk siyasi tarihine geçer, ikisi birden...

17.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ay sonra yapılması planan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Millet ittifakı adayının kim olacağına ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglere katılmasıyla birlikte aday olmasına da kesin gözüyle bakılıyordu. Seçim anketlerinden gelen sonuçların ardından sürpriz bir hamle gelebilir. Canlı yayındaki iddialara göre Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş birlikte aday olabilir...

Canlı yayında hesapları altüst edecek iddia! 'İlla ben aday olacağım' Türk siyasi tarihine geçer, ikisi birden...

Habertürk'ten Kübra Par'ın köşesine taşıdığı Mansur Yavaş ve İmamoğlu planı çok konuşulmuştu! Kübra Par; Ümit Özdağ'ın başını çektiği bir grubun Mansur Yavaş için imza toplayacağını ve Yavaş'ı adaylığa hazırladıklarını konusundaki iddiaları dile getirmişti. CNN Türk ekranlarında yayınlanan tartışma programında da dikkat çeken Kılıçdaroğlu - Mansur Yavaş iddiası gündem oldu!

'BU FIRSAT MANSUR YAVAŞ'IN AYAĞINA HAYATINDA BİR KEZ GELİR'

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı; moderatörün sorusu üzerine Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ve Ümit Özdağ tarafından gerekirse Kılıçdaroğlu'nun karşısına bile aday olarak çıkarılabileceğini iddia etti. İşte o sözler...

ankaparki-gezen-aksener-niye-boyle-bir-dinozor-meraki-var-_1648_dhaphoto1

'Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en çok tercih edilen isim Mansur Yavaş! Böyle bir fırsat bir insanın ayağına bir defa gelir. Ana muhalefet lideri toplumda yeterli talebi görmüyor. Mansur Yavaş belli bir kitle tarafından isteniyor. Kimse desteklemese bile Mansur Yavaş aday olursa ikinci tura kalabilir. Bu şans beş sene sonra gelmez. Toplum birilerini bulur, başka bir kahraman çıkabilir.

Mansur Yavaş aday olmaya cesaret edemezse birileri onu ikna edebilir. Bu Ümit Özdağ olduğu kadar İYİ Parti yani Sayın Meral Akşener de olabilir. Ümit Özdağ; çıkışlarıyla kendisini altıncı parti durumuna getirdi.'

AFAF

"Senin Genel Başkanın siyasi dengeyi ölçemiyor 'İlla ben olacağım' diye bir çıkış içinde sen gel aday ol denirse Mansur Yavaş aday olur." ifadelerini kullanan araştırmacı Hakan Bayrakçı; hem Kılıçdaroğlu hem de Mansur Yavaş'ın aday olacağı bir senaryonun gerçekleşebileceğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA: 'CHP'NİN 7 PUANLIK OYU MANSUR YAVAŞ'A YETERLİ!'

Bu hesabı yaparken %7 vurgusu yapan Bayrakçı; Kılıçdaroğlu'na rağmen Ümit Özdağ ve Meral Akşener'in desteğiyle Mansur Yavaş'ın aday olabileceğini söyledi. Programa katılan konuklardan Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun 'CHP seçmeni Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş aday olursa Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna da yanıt veren Bayrakçı; 'Mansur Yavaş için CHP seçmeninden alacağı 7 puanlık oy yeterli olacaktır' dedi.

'ZAFER PARTİSİ ALTINCI PARTİ KONUMUNA GELDİ!'

'Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı; Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisinin anketlere göre altıncı parti olduğunu ve oy oranının %2.5 ve %3.5 arasında olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi eğer Kemal Kılıçdaroğlunu aday gösterirse İYİ Parti ve diğer partiler de Mansur Yavaş'ı aday gösterirse Mansur Yavaş seçilir.

Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda en fazla %15-16 oy alır. İlk turda bundan daha fazla oy alacağını düşünmüyorum.'

Kılıçdaroğlu'ndan gizemli ziyaret! Tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…Kılıçdaroğlu'ndan gizemli ziyaret! Tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni skandal!Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni skandal!
Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...
Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettilerSuriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Ümit Özdağ haberler cumhurbaşkanlığı seçimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.