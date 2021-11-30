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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 5 maddelik çağrı: Her türlü desteği vereceğiz

30.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, " Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsan sana 5 madde sayacağım. Amacımız vatandaş perişan olmasın. Bunları yerine getir her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 5 maddelik çağrı: Her türlü desteği vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekonominin içinde bulunduğu durumu sadece televizyon ekranlarından değil alandan da gözlüyoruz. Bütün arkadaşlarım Türkiye genelinde olağanüstün bir çaba harcıyorlar. Türkiye coğrafyasını her yerine gidiyorlar bizzat vatandaşı dinliyorlar aynı zamanda çözümlerimizi de anlatıyorlar.

Hepsinden ortak talebim bütün il , ilçe başkaları, kadın ve gençlik kolları herkesten ortak talebim söylediğimiz her sözü gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz. Ortak bir ses Türkiye coğrafyasında yankılanmalı. Biz Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeye hazırız diyeceksiniz özgüvenle.

Halktan kopuk bir insanın bu feryadı dinleme, bu feryadın getirdiği sorunları çözme gibi bir düşüncesi olamaz. Onlar Lale Devri'nde yaşıyorlar. İktidar olduğumuzda göreceksiniz bütün Türkiye'de ilk bir ay içinde herkes 'Bu memlekete huzur geldi' diyecek. 6 ayda bütün çarklar dönecek. Herkes üretecek, herkes kazanacak.

'Faizleri indireceğim' diyorsun. Çiftçinin, esnafın faizini indirdin mi? Hayır. Esnafın, çiftçinin faiz borcunu sileceksin.

ASGARİ ÜCRET

Türk-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in başkanları bir araya geldiler. Ortak bir amaç çerçevesinde bir bildiri yayımlamaları ve siyaset kurumunun harekete geçmesini istemeleri son derece demokratik bir yol.

Üç konfederasyona destek veriyorum. Umuyoruz talepler yerine gelir. Takipçisi olmaya devam edeceğiz çünkü biz sosyal devleti savunan bir partiyiz. Halkın partisiyiz biz.

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ERDOĞAN'A 5 MADDELİK ÇAĞRI

Ekonomide kurtuluş savaşını vermek. Şimdi sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun. İyi de bu savaşı verecek noktaya bu milleti kim getirdi? 19-20 yıldır bu memleketi bay Kemal mi yönetiyordu? 20 yılın sonunda geldin geldin 'Ekonomide Kurtuluş savaşı vereceğiz' dedin. Biz yine de sorumlu bir partinin genel başkanı olarak öneriler getireceğim. Beş madde sayacağım sana bunları yerine getir her türlü desteği vereceğiz. Amacımız vatandaş perişan olmasın.

1- Ekonomik Sosyal Konseyi topla. İşçiyi, çiftçiyi, sanayiciyi, emekliyi topla. Önce bunları bir dinle.

2- Bana ‘haramın helalin ne olduğunu sorun’ diyor. İsraf haramdır. Ben ülkemi seviyorum, haramdan, kul hakkı yemekten çekinirim. Genelge çıkarıp “Benim 13 uçağım var, bunun beşini altısını satıyorum” diyeceksin.

3- Dövizle verdiğin garantilerin tamamını Türk Lirası’na çevireceksin. Biri itiraz ederse hiç korkma, bu kardeşin senin yanında olacaktır. Ve diyeceksin ki: Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli parasına güven duyulmasına istiyorum.

4- Adaletsizliklerden kaçınacaksın. Devletin dini adalettir. Adaleti sağlamak sadece mahkeme kararlarını uygulamak değildir. Milletin vergilerinin nereye gittiğini de açıklayacaksın.

Devlet olarak diyeceksin ki, devlet milletine borçlu olmaz. Devlet olarak milletten bir şeyler alıyorsan ve zamanında ödemiyorsan orada adalet duygusu sarsılır. Devlete güven sarsılır.

5- Rüşvetçiler, Beyt-ül mal’a el uzatanları, yolsuzluk yapanları devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracaksın. Önce 10 bin dolar alan siyasetçi kimse İçişleri Bakanı’na soracaksın. Rüşvetçi büyükelçileri süratle geri çekeceksin.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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