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Son dakika: Muharrem İnce o iki isim üzerinden konuştu! "İttifaktan çıkarlarsa CHP'yi desteklerim"

03.05.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala CHP'ye çağrıda bulunan Muharrem İnce, "Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ittifaktan çıkarsa CHP'yi desteklerim." ifadelerini kullandı. İşte Muharrem İnce'nin dikkat çeken açıklamaları...

Son dakika: Muharrem İnce o iki isim üzerinden konuştu! "İttifaktan çıkarlarsa CHP'yi desteklerim"

Son dakika haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na çağrısı ise dikkat çekti. İşte haberin detayları...

"AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN İTTİFAKTAN ÇIKARSA CHP'Yİ DESTEKLERİM"

Seçimlere 14 gün kalan CHP'ye çağrıda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ittifaktan çıkarsa CHP'yi desteklerim. 3 tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeterli. O isimler Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmalı."

"BUNU DEMEK HAKKIM"

CHP'nin milletvekili listesindeki Sadullah Ergin üzerinden açıklamalarda bulunan İnce, şunları kaydetti:

"2010'da referandum olmuş, yargı FETÖ'ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Ergin Adalet Bakanı. Ve bu konu herkes tarafından biliniyor. Bu Sadullah Ergin, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken, bu Sadullah Ergin, YAŞ kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, bu adam işin bir numarasıydı. O ara İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'di. Paranın başında ise Ali Babacan vardı. Bütün bu isimleri milletvekili yapıp dokunulmazlık vereceksiniz. Yani FETÖ, Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken, yetkili etkili makamlardaki insanlarla iş birliği yaparsanız ben size FETÖ'nün yeni ortağı derim. Bunu demek hakkım."

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"ERDOĞAN 21 YILDA MEMLEKETİN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEDİ"

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

  • Memleketimizin çok ciddi problemleri var. İnsanlarımız gıdaya erişimde sıkıntılar yaşıyor. Sokaklar mülteci dolu. Gençler yurt dışı hayalleri kuruyor. Yabancıya konut satışı devam ediyor. Kiralar yüksek. Erdoğan 21 yılda memleketin hiçbir sorununu çözemedi. Sorunlar katmerlendi. Bu Erdoğan gitmeli.

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Muharrem İnce Memleket Partisi

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