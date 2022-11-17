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Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşulan iddiasını tekrarladı! 'Benimle görüşmek için aracı yolluyorlar'

17.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5’li çetenin kendisiyle görüşmek istediğini belirterek "Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşulan iddiasını tekrarladı! 'Benimle görüşmek için aracı yolluyorlar'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu baronlarını Türkiye’den söküp atacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem" dedi.

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Bir dizi programa katılmak için Kilis’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

"TÜRKİYE'DEN SİLİP ATACAĞIZ"

Uyuşturucu baronlarını Türkiye’den söküp atacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Adaletin olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Devletin temeli adalettir. Adaletsizlik bütün kötülüklerin günahıdır. Hakim, kanuna göre karar vermez. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet oluşan geliri hakça paylaşmaktır. Ülkenizi seviyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Adalet istiyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Herkesin işi olsun diyorsanız CHP’ye katılacaksınız. İktidara geldiğimizde uyuşturucu baronlarını Türkiye’den silip atacağız. Bütün ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Akılla, mantıkla sandığa gitmeliyiz. 6 lider bir aradayız. Hepimiz bu memlekette huzur istiyoruz. Komşularınızı, akrabalarınızı ikna edin. Kilis’te oyumuz düşük ama bunun sebebi biziz biz. Gelmedik, oy istemedik. Ankara’da oturduk, bize niye oy vermiyorlar dedik. Ama artık buradayız” dedi.

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"BENİMLE GÖRÜŞMEK İÇİN ARAYA ADAM KOYUYORLAR"

5’li çetenin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Aile bir ülkenin temelidir. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Kadını, erkeğin eline bakmaktan kurtaracağız. Devlet, kadının gelirine göre kendisine para yatıracak. Fakirliği, yoksulluğu bu ülkeden atacağız. Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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