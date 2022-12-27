Kılıçdaroğlu'nun o çıkışına Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken yorum: 'Ne şimdi bu! Saçma sapan bir şey...'

Erken seçim tartışmalarının yeniden gündeme geldiği son günlerde gündeme Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul ve Yalova'da derhal seçim yapılması" çağrısı damga vurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararına değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Yüreğin yetiyorsa gel. Eğer sen de milletin iradesine saygı duyuyorsan gel hemen derhal yerel seçimleri yapalım. Derhal" dedi.

AK PARTİ'DEN YANIT: HERHALDE ESPRİ YAPMIŞ

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı gündem yaratırken AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yanıtında "Muhalefetin bu konuda bir önerisi varsa sadece 2 ille ilgili değil, bütün illerle ilgili konuşalım. Şu anda erkene alınması diye bir durum söz konusu olamaz. Bunun siyasi olarak mantığı yok. Kılıçdaroğlu herhalde dün espri yapmış" ifadelerini kullandı.

"'BUNLAR BU İŞİ BECEMEREYECEK' DİYORSUN"

CHP liderinin 'seçim' çıkışı gazeteci Cüneyt Özdemir'in de gündemindeydi. Altılı masada aday belirsizliğine ilişkin "Özellikle altılı masa için bu çok tehlikeli bir şey" diyen Özdemir şunları söyledi:

"Herkeste bıkkınlık veren bir noktaya getirdi. Bu da bir başarı. Muhalefette pek çok insan 'Enflasyon yüksek, şöyle böyle' derken 'Kim oluyorsa olsun' noktasına getirdi muhalefet. Çok tehlikeli bir şey, özellikle altılı masa için. Umutla bıkkınlık yan yana giden şeyler değil. Bıkkınlık geldiği zaman 'Tamam abicim, bunlar bu işi beceremeyecek' diyorsun."

"İMAMOĞLU RÜZGARINI DOLDURMA, ÜZERİNİ KAPAT, ŞİMDİ DE..."

Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun 'seçim' çağrısına ise "Saçma sapan bir şey" sözleriyle tepki gösterirken şöyle konuştu:

"Bir yandan bakıyorsun 'Acaba büyük bir plan yapılıyor mu' diye. Ama bir açıklamalara bakıyorsun... Dün Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul seçimlerini yeniden yapalım yüreği yiyorsa' demiş. Ne şimdi bu Allah aşkına? Küçümsemek için söylemiyorum ama büyük bir stratejik deha mı? Zamanında Ekrem İmamoğlu rüzgarını doldurma, üzerini kapat, 'Aman ben aday olacağım' diye hiçbir şey yapma, şimdi de 'Hadi gel İstanbul seçimlerini yapalım.' Saçma sapan bir şey yani aslında."

BABACAN: İSİM KONUŞMAYA BAŞLADIK

Öte yandan 'altılı masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, masadaki liderlerle aday ismi konuşmaya başladıklarını açıkladı.