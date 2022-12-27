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Gündem yaratacak 'gizli görüşme' kulisi! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' mesajı: Zarar vermem

27.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu çevresinde şekillenen adaylık tartışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Son kulis bilgisi gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde gizli bir buluşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "CHP arkandayız, sen koltuğuna odaklan" mesajı verdi. İmamoğlu ise bir yandan adaylığa hazır olduğu sinyalini verirken diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi.

Gündem yaratacak 'gizli görüşme' kulisi! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' mesajı: Zarar vermem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı sonrası ardı sıra yaşanan gelişmeler 'altılı masa'da adaylık tartışmalarını hareketlendirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu'na güçlü destek verdiği yorumlarının ardından Kılıçdaroğlu ile Akşener'in karşılıklı göndermelerde bulunduğu konuşuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışları, İmamoğlu'nun adaylık olasılığına farklı bir boyut katarken pazar günü İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen gizli görüşme tüm bu tartışmalara yön verecek nitelikte bir diyaloğa sahne oldu.

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ÖNCE MYK ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "CHP yanında oldukça sana bir şey yapamazlar, Belediye'ne sahip çık" mesajı gündemi hareketlendirdi. tv100 canlı yayınında ikili arasındaki sürpriz görüşme gerçekleştiğini öne süren tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre pazar günü İmamoğlu Ankara'da önce bazı MYK üyeleriyle, aralarında Veli Ağbaba, Tuncay Özkoç, Engin Koç'un da olduğu bazı isimlerle görüştü. Devamında ise Ankara Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde bir araya geldi.

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"SEN KOLTUĞUNA ODAKLAN"

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na, hakkındaki yargı kararına atfen "CHP örgütü yanında olduğun sürece sana bir şey yapamazlar, sen de Belediye’ne sahip çık koltuğuna odaklan" dedi.

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İMAMOĞLU: BENİM EKİPLERİMDEN DE FAYDALANIN

İmamoğlu ise karşılığında şunları söyledi:

‘Sizin aday olmanız durumunda benim aday olmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Ne sizi ne de partimizi zor durumda bırakırım. Ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum. Adaylığınızı destekliyorum ve elimden geleni yapacağım. Seçim sürecinde benim ekiplerimden de faydalanın. Propaganda sürecinde sizlere destek olmak isterim.”

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"NE PARTİME NE DE MUHALEFETE ZARAR VERECEK İŞİN İÇİNDE OLMAM"

Gürel görüşmeye ilişkin ayrıca "Kemal Bey eğer Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmezse İmamoğlu ‘ne partime ne de muhalefet bloğuna zarar verecek işin içinde olmam’ demiş" iddiasını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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