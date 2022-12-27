Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı gündeme bomba gibi düşmüştü! AK Parti'den 'seçim' yanıtı: Espri yapmış herhalde

(Erken seçim iddiaları) Seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili hiçbir platformda bir karar almış değiliz. Müzakere de olmadı. Tartışmaları takip ediyoruz. Haziran ayının milletimiz açısından tatile gelmesi, Kurban Bayramı olması, bu tartışmaları takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bizim de müzakere sürecimiz olur.