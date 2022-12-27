Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı gündeme bomba gibi düşmüştü! AK Parti'den 'seçim' yanıtı: Espri yapmış herhalde

Son dakika haberi: Seçim atmosferinde yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun 'seçim' çağrısına yanıt verirken "Muhalefetin bu konuda bir önerisi varsa sadece 2 ille ilgili değil, bütün illerle ilgili konuşalım" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT
CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
" TARTIŞMALARI 10-15 GÜNDÜR GENEL BAŞKAN DÜZEYİNE ÇIKTI"
- (Altılı masadaki adaylık tartışmaları) Altılı masanın adaylığı hususu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Altılı masa içindeki siyasi partiler bazen medyadaki uzantılarıyla bazen de İmamoğlu taraftarı olanlar, Kılıçdaroğlu taraftarı olanlar ısrarlı şekilde tartışıyor. Genel başkan yardımcıları düzeyinde de gündem oluşturuyorlar. Birbirlerine atıflar uzun zamandır devam ediyor, son 10-15 gündür genel başkan düzeyine çıktı. Birbirlerine sürekli olarak açıktan ifadeler... Biri 'Aradım' diyor, öbürü 'Aramadın' diyor. 'Çarparım' diyor. 'Ahmak' ifadesini kullanıyor. Seçim yaklaştıkça dışarıda tartışılan bu kadar konu masada bir türlü tartışılmıyor.
"DAHA SEÇİME GİTMEDEN KAVGALI BİR YAPI"
- (Kılıçdaroğlu-Akşener'in bugünkü görüşmesi) Bu kadar birbirine söz söylendikten sonra yüz yüze bakma işi de manidar. Son 10-15 gündür dönen süreçten sonra bir araya gelip hiçbir şey olmamış gibi devam etme durumları da milletimizin gözü önünde. Daha seçime gitmeden kavgalı bir yapı.
ERKEN SEÇİM İDDİALARI: TARTIŞMALARI TAKİP EDİYORUZ
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(Erken seçim iddiaları) Seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili hiçbir platformda bir karar almış değiliz. Müzakere de olmadı. Tartışmaları takip ediyoruz. Haziran ayının milletimiz açısından tatile gelmesi, Kurban Bayramı olması, bu tartışmaları takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bizim de müzakere sürecimiz olur.
- Önceki seçim mevzuatına göre milletvekilleri dağılsın, baraj önceki seçim mevzuatına göre olsun, bunu kast ediyoruz. Şu anda 18 Haziran 2023. Bunda değişen bir durum yok.