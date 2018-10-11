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Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TÜRK İŞ, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve HAK-İŞ başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TÜRK İŞ, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve HAK-İŞ başkanlarından oluşan heyeti kabul etti. Ziyarete TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Basına kapalı olarak 1 saat süren görüşme sonrasında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, ''Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi olarak Cumhurbaşkanımız ile başladığımız ziyaretlerimize CHP Genel Başkanı ile devam ettik. Bu seçimlerden sonrası yeni dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun ziyaretiydi'' dedi. Görüntü dökümü -Kabulden ve açıklamadan genel ve detaylar Kaan ULU/ANKARA, (DHA) (Tür: Ankara)

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