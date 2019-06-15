HABER

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüş

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Yürüyüş sırasında, güzergahtaki Düzce dinlenme bölgesine hayvan gübresi döken kişinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediği bildirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüş sırasında, güzergahta bulunan Düzce dinlenme bölgesine hayvan gübresi döken kişinin, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediği bildirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında yola hayvan gübresi döken ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan İlhami Çelik'i ziyaret etti.

Çelik'in, televizyon yayınlarından etkilenerek gerçekleştirdiği eylem nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirttiği ve Kılıçdaroğlu'na bir özür mektubu gönderdiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun, 15 Haziran 2017'de Ankara’dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 13'ncü gününde, Düzce dinlenme noktasına kamyon ile hayvan gübresi dökülmüştü.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
İngiltere'nin Başbakan adayı Johnson'a, ata memleketi Çankırı'dan destekİngiltere'nin Başbakan adayı Johnson'a, ata memleketi Çankırı'dan destek
Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecekSoylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.