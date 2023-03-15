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Kilis’te okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Kilis'te yarın okullar kapalı mı? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı

15.03.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te okullar tatil mi? Kilisliler, Meteoroloji'den yapılan turuncu kodlu uyarının ardından arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Hava durumu ile ilgili verilerin yayımlandı. Öte yandan şiddetli sağanak yağış sürüyor. Peki, yarın Kilis’te okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Kilis'te okullar kapalı mı? İşte detaylar...

Kilis’te okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Kilis'te yarın okullar kapalı mı? Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı

Kilis’te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji; Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Sivas ve Şanlıurfa için turuncu kodlu uyarıda bulundu. 'Turuncu uyarı' açıklaması sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı olduğu aktarıldı. Birçok kişi internette "Yarın Kilis’te okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Kilis'te okullar kapalı mı?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

KİLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Kilis'te okulların tatil edildiğine yönelik Valilik'ten açıklamada bulunulmadı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise hava durumunun tehlikeli durumlar oluşturabileceği ifade edildi.

16 MART 2023 PERŞEMBE KİLİS'TE OKULLAR KAPALI MI?

Kilis'te okulların tatil edildiği konusunda bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

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