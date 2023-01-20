HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kilis'te sınır bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler düştü!

Kilis'te sınır bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler düştü!

20.01.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü. Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kilis'te sınır bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler düştü!

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

DUVAR KENARLARINA GEÇEREK KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ve Zelenski arasında kritik temasErdoğan ve Zelenski arasında kritik temas
Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!
İddia gündem oldu! Açıklama geldiİddia gündem oldu! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Kilis roket

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı!

Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı!

İstanbul'a çok yaklaşmıştı! Beklenen oldu

İstanbul'a çok yaklaşmıştı! Beklenen oldu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.