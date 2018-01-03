"Kilolu olmaktan bıktık" dediler, şimdiki halleriyle şaşkına çeviriyorlar

Evli çiftin sıra dışı hikayesi! Tam 138 kilo verdi

1 / 19 Kilolarının hayatını ne kadar olumsuz etkilediğinin farkına varmış Lexi ve eşi Danny 2016 yılında birlikte kilo vermeye karar verdiler.

2 / 19 Lexi'nin kilo vermesi Danny'e göre daha zordu ve tek ihtiyaçları olan birbirlerine olan sevgileriydi. Bu sevgi sayesinde verdikleri sözü tutabildiler ve amaçlarına ulaştılar.

3 / 19 Bu sırada Lexi 220, Danny ise 127 kiloydu. Elbette bu süreç Lexi için çok meşakkatli geçti.

4 / 19 Kilo vermeye karar verdikten sonraki süreçte herhangi bir kişisel antrenörle çalışmadılar. Hatta bir diyet planları da yoktu ve herhangi bir ameliyat geçirmediler.

5 / 19 Tek motivasyon kaynakları birbirleriydi. Biri pes ettiğinde diğeri onu ayağa kaldırıyor ve devam etmesini sağlıyordu. Aynı zamanda da kilo verme serüvenlerini “FatGirlFedUp” yani “Şişko kız artık sıkıldı” adıyla sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

6 / 19 2015 yılında evlenen çift günde toplamda ortalama 8000 kalori yemek yiyorlardı. Ancak zayıflamaya karar verdikten sonra sağlıksız yiyecekler yemeği bıraktılar ve sadece evde pişirdikleri sağlıklı yemekleri yediler.

7 / 19 Ayrıca haftanın 6 günü spor salonuna gidiyorlardı. Böylece tam 1 senenin sonunda Lexi ve Danny vücut ağırlıklarının yarısı kadar kilo vermişlerdi. Tüm bu süreci açtığı Instagram hesabında paylaşan Lexi ise 1 yılda tam 500 bin takipçi kazandı.

8 / 19 2016'da bir yeni yıl kararı olarak alınan kilo verme süreci büyük bir başarıyla sonuçlanmıştı.

9 / 19 Kendi kendine “Kalan hayatını bu şekilde geçirmek zorunda değilsin!” diyen Lexi verdiği kararın arkasında durdu ve hayatını değiştirmeyi başardı.

10 / 19 Lexi, yaşadıklarınızdan siz sorumlusunuz, bugün geri kalan hayatınızınn ilk günü. Bahanelere son verin. O spor salouna gidin ve onlara neler başarabileceğinizi gösterin''diye konuşuyor.

11 / 19 Daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak ve çocuk sahibi olabilmek için Lexi tam 138 kilo verdi ve bu süreçte eşi Danny her zaman yanındaydı.

12 / 19 Lexi ve danny'nin dönüşümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni yılda ne gibi kararlar aldınız?

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