''Kiloluyum ancak zayıf görünmek istiyorum'' diyorsanız bu ipuçları çok işinize yarayacak

Bu püf noktaları sayesinde tüm bakışları üzerinize çekeceksiniz

''Kiloluyum ancak zayıf görünmek istiyorum'' diyorsanız...

1 / 10 Her şeyden önce herkesin birbirinden farklı olduğunu bilmek gerekir. Bazı insanlar zayıf, bazıları ise kıvrımlıdır. Bazı insanlar uzun egzersizden sonra sabah koşmayı sever, diğerleri ise bir dilim pizzadan sonra soda içerek rahatlamayı seçer. Herhangi bir şekilde kusursuz görünmenin anahtarı, kişinin kendine sevgi duyması ve huzur içinde olmasıdır. Ancak biraz daha ince görünmek isteyenler ve kilo vermeyi başaramayanlar için, kesinlikle denenmesi gereken yararlı bilgileri listeledik.

2 / 10 Doğru duruş Açıları bilmek önemlidir, yani aynı kişi duruşuna bağlı olarak çok daha ince veya çok daha şişman görünebilir. Soldaki fotoğraf, vücudun hafifçe kameraya doğru döndüğü sıkı bir karın ile iyi bir duruş örneğidir. Sağdaki fotoğrafta ise, karnın daha dışarıda ve gevşek bırakıldığı görülüyor. Daha sıkı görünmenin püf noktası, biraz yana dönerek bir bacağı sanki bacak bacak üstüne atıyormuş gibi bir görünüm oluşturmaktır. Diğer bir ipucu da yukarıdan fotoğraf çekmek. Aşağıdan fotoğraf çekmek, gerçekte olduğundan daha kilolu görünmenizi sağlayabilir.

3 / 10 Doğru mayoyu seçin Kıvrımlı kadınlar için en büyük sorun doğru mayoyu bulmaktır. Monokini adı verilen tek parçadan oluşan bir mayo veya yüksek belli altları olan 2 parçalı mayolar daha iyi bir görünüm sağlar. Daha büyük göğüslere sahip olanlar için destekli üstlere sahip olmak önemlidir.

4 / 10 Topuklu giymek Topluklu ayakkabı özellikle stiletto gibi ayakkabılar giymek çok daha ince görünmenizi sağlar. Bu ayakkabı tipi, poponuzun kalkık olmasını ve tüm vücudun daha zarif görünmesini sağlar.

5 / 10 Bronzluk Bronzlaşmış bacakların daha çekici ve ince görünmesi bir sır değil. Biraz güneşlenmeye çalışın.

6 / 10 Korse kullanın İyi bir korse kullanmanız göbek yağlarınızdan kurtulmanıza ve poponuzun kalkık olmasına yardımvı olacaktır.

7 / 10 Doğru kıyafeti seçin Vücudunuza iyi oturan bir giyim eşyası seçmek, sizi farklı kılabilir. Çok büyük veya küçük olan kıyafetleri seçmeyin, bunlar yalnızca daha kalın görünmenizi sağlar. Yüksek kesimli elbiseler giyin.

8 / 10 Belinize dikkat çekin Genellikle, belin vurgulanması kadınsı bir siluet oluşturmaya yardımcı olur ve bu birkaç ekstra kiloyu saklar. Alışverişe gittiğinizde daha fazla kemerli kıyafetleri tercih edebilir ya da zaten sahip olduğunuz kıyafetleri kemerlerle bağlayabilirsiniz.

9 / 10 Kambur durmayın Ayakta dururken ya da otururken doğru duruş oldukça önemlidir. Doğru oturuş karnınızı daha keskin hale getirir ve daha zayıf görünmenizi sağlar. Sırtınızı düz ve omuzlarınızı geri tutmaya çalışmak sağlığınıza da faydalıdır.