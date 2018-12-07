Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?

İşte tam da bu noktada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, aklımıza takılan tüm soru işaretlerini bizler için yanıtladı. Cinsel döngüde kadın ve erkeğin farklı doğaları vardır. Mesela erkeklerde cinsel istek bir anda gelebilir. Esprili bir dille anlatmak gerekirse, erkekler ampul gibi bir anda yanarken, kadınlar kalorifer peteği gibi yavaş yavaş yanmaya yani cinsel isteğe ulaşma noktasına doğru daha ağır adımlarla ilerler fakat geç sönerler.
Erkeklerde cinsel istek bir anda artar. Uygun ortam ve partner varsa penis-vajen ilişkisi meydana gelir. Ardından bir haz ve orgazm dönemi oluşur. Bu ani cinsel istek, sonrasında bir anda düşüş gösterir.
KADINLAR HALA HAZ ALMAYA DEVAM EDER!
Kadınların cinsel isteğinin ise bir anda değil yavaş yavaş arttığını yazının başında dile getirmiştim. Örneğin, bir penis-vajen ilişkisi oldu, ardından haz dönemi ve beraberinde orgazm oldunuz. Burada aniden bir düşüş gözlenmez. Kadınlar hala haz almaya devam ederler. Hatta uygun uyaran gelirse tekrar orgazm bile olabilirler.
Durumu bilimsel açıdan daha net açıklamak gerekirse, eğer bir erkek ilk önce boşalırsa çok hızlı bir şekilde cinsel isteği ve sertliği düşeceği için tekrar toparlanması da zaman alır.
ERKEKLERİN HAZ SÜRESİ KADINLARA BAĞLI
Bu yüzden biz uzmanlar önce kadının orgazm olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü ilk etapta kadın orgazm olursa haz almaya devam edeceği için erkek de hala haz halinde kalır. Yani boşalmaz. Bu da cinsel ilişki süresinin devam etmesini sağlar.
Anlayacağınız yazının başlığındaki sorunun yanıtı ilk olarak illa biri orgazm olacaksa bunun kesinlikle kadın olduğudur. Yani tutkulu bir cinsel birlikteliğin uzun sürmesinin şifresi kadınlarda gizli!
Bu bahsetmiş olduğumuz şey sorunun cevabı. Yoksa siz aynı anda orgazm olmaktan mutluysanız böyle devam edebilirsiniz. Kafası karışanlar ve bu anlamda sorun yaşayanlar için ilk önce kadının orgazm olması size soluksuz bir cinsel hayat sunabilir.
Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
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