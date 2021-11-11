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Kim Kardashian bir dakikada bir milyon dolar kazandı

11.11.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızlığından iş insanlığına terfi eden Kim Kardashian, birkaç yıl önce çıkardığı giyim markası Skims ile büyük başarılara imza attı. Yeni bir kreasyon çıkaran Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı.

Kim Kardashian bir dakikada bir milyon dolar kazandı

Kim Kardashian özel hayatından çok şu sıralar iş hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kim Kardashian'ın giyim markası Skims, dünyaca ünlü marka Fendi ile iş birliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı

Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında bir dakikada 1 milyon dolar kazanç elde etti.

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EN UYGUNU 100 DOLAR

Üç yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük beğeni topladı. New York Post’un haberine göre koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.

En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükenmiş durumda. Ürünler internet üzerinden satışa açıldığı ilk bir dakikada Kardashian’a 1 milyon dolar kazandırdı.

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Kim Kardashian
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