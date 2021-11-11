Kim Kardashian bir dakikada bir milyon dolar kazandı

Kim Kardashian özel hayatından çok şu sıralar iş hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kim Kardashian'ın giyim markası Skims, dünyaca ünlü marka Fendi ile iş birliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı

Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında bir dakikada 1 milyon dolar kazanç elde etti.

EN UYGUNU 100 DOLAR

Üç yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük beğeni topladı. New York Post’un haberine göre koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.

En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükenmiş durumda. Ürünler internet üzerinden satışa açıldığı ilk bir dakikada Kardashian’a 1 milyon dolar kazandırdı.



