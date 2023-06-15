MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian bir erkekte ne aradığını açıkladı! "Beni en azgın yapan şey..."

Kim Kardashian bir erkekte ne aradığını açıkladı! "Beni en azgın yapan şey..."

15.06.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başından beri gösteri dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan seks kasedi ve skandallarıyla da adından söz ettiren Kim Kardashian, bir erkekte aradığı şeyleri listelerken yine ilginç sözlere imza attı.

Kim Kardashian bir erkekte ne aradığını açıkladı! "Beni en azgın yapan şey..."

Dört çocuk annesi Kim Kardashian özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Jay R ile birlikte çektiği seks kasediyle yıllar geçse de adından söz ettiren Kim Kanye West ile boşanma süreci ve paylaşımlarıyla da konuşulan bir isim.

Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Kardashian, hayatına girecek olan erkekte aradığı özellikleri sıraladı.

2

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı TV şovunda açıklama yapan yıldız kendisini koruyacak bir erkeğin hayatına girmesini istiyor.

1 milyon euro'ya Atina'da ev! "Aldım ama..." 1 milyon euro'ya Atina'da ev! "Aldım ama..."

UZUN BİR LİSTESİ VAR

"İkinci sırada benim için dövüşmesi, üçüncü sırada hijyen kurallarına dikkat etmesi. Sabırlı, destekleyici, benim için gerçekten mutlu olabilecek, başarılı biri... " diyen Kim Kardashian hayatına girecek erkeğin dişlerinin de güzel olması gerektiğini söylüyor.

3
Kim Kardashian, onu gerçekten 'azgın' yapan şeyin ne olduğunu da açıklıyor. Kim konuşmasında "Dişler benim en büyük cazibelerimden biri gibi. Ne kadar düzgün olursa o kadar azgın olurum" diyerek yine gündeme geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam efsanesi Salako'nun Emine'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldıYeşilçam efsanesi Salako'nun Emine'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı
Ayrılık iddialarına isyan etti! ''Evet, biz boşandık''Ayrılık iddialarına isyan etti! ''Evet, biz boşandık''
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladıSurvivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian anne aktan

En Çok Okunan Haberler

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki! "Densiz..."

İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki! "Densiz..."

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

GÜNÜN VİDEOSU

Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"
Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.