Kim Kardashian bir erkekte ne aradığını açıkladı! "Beni en azgın yapan şey..."

Dört çocuk annesi Kim Kardashian özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Jay R ile birlikte çektiği seks kasediyle yıllar geçse de adından söz ettiren Kim Kanye West ile boşanma süreci ve paylaşımlarıyla da konuşulan bir isim.

Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Kardashian, hayatına girecek olan erkekte aradığı özellikleri sıraladı.

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı TV şovunda açıklama yapan yıldız kendisini koruyacak bir erkeğin hayatına girmesini istiyor.

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"İkinci sırada benim için dövüşmesi, üçüncü sırada hijyen kurallarına dikkat etmesi. Sabırlı, destekleyici, benim için gerçekten mutlu olabilecek, başarılı biri... " diyen Kim Kardashian hayatına girecek erkeğin dişlerinin de güzel olması gerektiğini söylüyor.



Kim Kardashian, onu gerçekten 'azgın' yapan şeyin ne olduğunu da açıklıyor. Kim konuşmasında "Dişler benim en büyük cazibelerimden biri gibi. Ne kadar düzgün olursa o kadar azgın olurum" diyerek yine gündeme geldi.



