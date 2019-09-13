Kim Kardashian'dan güzellik itirafı: 'Sıkı korseler yüzünden altıma yapmak zorunda kaldım'

The Tonight Show'da Jimmy Fallon'a konuğu olan şov yıldızı Kim Kardashian güzellik uğruna verdiği mücadeleleri ve göz önünde olmanın verdiği zorlukları anlattı.

Programda yeni korse markası SKIMS'ten de bahseden Kardashian, 'kadınların güzel görünebilmek adına zor durumlar yaşadığını biliyorum. Ben de sıkıntıları yaşamış biri olarak söylemeliyim ki altıma yapmak zorunda bile kaldım. Vücudunuzu saran elbiseler ve içinizdeki sıkı korseler yüzünden hareket bile edemiyorsunuz. Hatta altıma bile yaptım. Keşke bir idrar deliği olsa diye düşündüm. Bu yüzden korselere idrar deliği koyup koymamayı tartışıyoruz. Bu yeni ürüne çok güveniyorum. Her zaman pürüzsüz ve yumuşacık bir korse hayal etmiştim. Daha önce yapılmayanı yaptım. Kadınların ihtiyaçlarına çözüm olacağını düşünüyorum' diye konuştu.

'SELÜLİTLERİM YÜZÜNDEN ÇOK ELEŞTİRİLDİM'

Aynı programda yaşadığı güven problemlerinden de bahseden Kardashian, 'Yıllarca vücudum konusunda eleştirildim. Şu an 52 kiloyum hala eleştiriliyorum. Bir dönem kendimle ilgili güven problemi yaşadığımı itiraf etmeliyim. Birkaç yıl önce Meksika tatilinde kalçalarım üzerinde selülitlerim vardı. Bu yüzden sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldım. Evet selülitlerim var her kadında olduğu gibi. Bu görüntüyü sevmiyorum bunun için spor yapıyorum. Ama artık bu yorumları motivasyona çevirmeye başladım. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Asla mükemmel olamayız. Bence mutlu olmak kendinden emin olmakla ilgili. Kendimize güvenmeyi bilmeyiz' dedi.



