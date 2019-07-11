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Kim Kardashian'dan ikinci korse açıklaması: Hayatımda böyle acı hissetmedim

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Mayıs ayında düzenlenen MET Gala'da giydiği kıyafetle hala gündemde olan Kim Kardashian, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Daha önce korse yüzünden tuvalete bile gidemediğini söyleyen şov yıldızı, bu kez verdiği röportajda 'vücudunda kalıcı izler' oluştuğunu söyledi.

Kim Kardashian güzellik söz konusu olduğunda konforu ikinci plana atıyor.

Kim Kardashian MET Gala'yı unutamayacak

6 Mayıs'ta Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlediği MET Gala, birçok ünlüye ev sahipliği yapmış ancak konuşulan kişi yine şov yıldızı Kim Kardashian olmuştu.
Thierry Mugler imzalı bir elbise giyen Kardashian, o gece içindeki korseden dolayı tuvalete bile gidemediğini söylemiş, hazırlık aşamalarını Vogue dergisi tarafından yayınlanmıştı.
O gece, 'okyanustan yeni çıkmış, ıslak, Kaliforniyalı bir kız olmak istedim' diyen Kardashian, WSJ dergisine yine o geceyle ilgili konuştu.
Verdiği röportajda 'eşi benzeri görülmemiş bir acı çektim. Sırtımda ve karnımda izler var' diyen şov yıldızı, korsenin vücudunda kalıcı izler bıraktığını söyledi. Hatta bu izleri, röportajdan sonra gösterebileceğini de sözlerine ekledi.
Bu, Kim Kardashian'ın güzellik uğruna çektiği ilk olay değil. 2018 yılında Versace marka elbiseye girebilmek için kısa sürede 7 kilo verdiğini açıklamıştı.
Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde kendine ait korse markasını piyasaya sürmüş, ancak marka adı olarak ‘Kimono’yu seçmesiyle Japonların ‘kültürümüze saygısızlık yapıyor’ şeklindeki eleştirilerinin hedefi olmuştu.
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