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Kim Kardashian gece yarısı havuza girdi

20.02.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West ile başı belada olan Kim Kardashian gece yarısı havuza girdi. Kim Kardashian stres atmak için çoğu zamanını genç aşkı Pete Davidson ile geçiriyor.

Kim Kardashian gece yarısı havuza girdi

Kanye West bir süredir Kim Kardashian’ın yeniden evlenebileceğinden endişeli olduğu için boşanmak üzere olduğu eşine hayatı dar ediyor. Ünlü rapçi yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken Kim Kardashian ise stres atmak için vaktini sevgilisi Pete Davidson ile geçiriyor.

Kim Kardashian, son olarak gece yarısı havuza girdiği anları paylaştı ve "İyiyim" mesajı verdi. Deri bikinisiyle düşmanlarını adeta çatlatan ünlü isim orta parmak hareketi yaparak dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Pete Davidson ile 'gerçekten mutlu' olduğunu her fırsatta belirten Kim Kardashian'ın havuz pozu hayranlarından büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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