Kim Kardashian gibi olma deneyi! Her durumda iyi görünmesinin sırrı bunda saklı

İşte adım adım Kim Kardashian gibi görünme deneyi...

Kim Kardashian gibi görünmek aslında çok kolay

KIM KARDASHIAN'IN KIYAFETİ Kostüm tasarımcısı Agne Jagelaviciute bunu denemeye verdi. Deneyini ise 'aptalca bir deney' olarak adlandırıyor.

AYNI KIYAFET KOPYASI Ve şöyle konuşuyor: ''O nasıl bu kadar şaşırtıcı görünüyor? denemeye karar verdim. Sonucu belirleyen kişisel özellikler mi? Bu deney için Kim'in 3 görünümünü seçtim ve fotoğraflarını taklit ettim. Bunu yaparken iki yol izledim.

BİRKAÇ EK ADIMDAN SONRA AYNI KIYAFETİ ÇOĞALTMA İlk çektirdiğim fotoğraflarda photoshop ve makyaj kullanmadım. Ancak daha sonra yine aynı kıyafetlerle fotoğraf çektirdim. Bu kez bazı ek önlemler aldım.

KIM KARDASHIAN'IN KIYAFETİ Makyaj yaptım, uygun ışığı seçtim, bazı aksesualar ekledim. Sokak fotoğrafçıları tarafından kullanılan “minimal zayıflama” uygulamasıyla duruşumu daha da fit bir hale getirdim. Ve işte sonuç!''

AYNI KIYAFET KOPYASI Agne, ''en iyi sonuca iyi aydınlatılmış bir ışık, makyaj ve birkaç tıklamayla ulaşabilirsiniz. Ancak kıyafetlerimizin altında kişiliğimiz yatıyor. Ve herhangi bir özel aydınlatmaya ihtiyaç duymuyorlar. Kişiliğimiz makyaja ihtiyaç duymayacak kadar mükemmel ve eşsiz'' diyor.

KIYAFETE AKSESUAR EKLENMESİ

KIM KARDASHIAN'IN KIYAFETİ

AYNI KIYAFET KOPYASI