Kim Kardashian göğüs bantlarını satışa çıkardı!

Yıllar önce göğüs dekolteli bir kıyafeti nasıl giydiğini gözler önüne seren ve bulduğu çözümle şaşkına uğratan Kim Kardashian, minik sırrını ticarete döktü. Skims markasından piyasaya çıkan göğüs bantlarının bir süre önce tanıtımını yapan Kardashian “Göğüslerinizi nasıl bantlayacağınızı göstereceğim” diyerek yaptığı Instagram paylaşımında yıllardır kullandığı bantların büyük bir kurtarıcı olduğunu söylemişti.

‘Cilt dostu’ olduğunu iddia ettiği bandı yeni yıldan günler önce piyasaya sürdüğünü duyuran TV şovu yıldızı, daha önce nakliyecilerin kullandığı bantları meme uçlarına yapıştırarak çözüm yarattığını itiraf etmişti. O dönem bantların cildini tahriş ettiğini ve kaşıntı yaptığını da belirten Kardashian, bu nedenden dolayı ten rengi özel bantlar ürettiğini belirtmişti.

“Meme uçlarınızı kapatmanın bundan iyi çözümü yok” diyen Kardashian, bu ürünü piyasaya sürmeden önce bir model üzerinde nasıl kullanılacağını da göstermişti.

Kim Kardashian'ın son paylaşımı da yine bu ürünü tanıtmaya yönelik oldu.



