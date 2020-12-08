Kim Kardashian küçücük bikini altıyla sosyal medyayı salladı

Son dönemde siyasi paylaşımlarıyla dikkat çeken Kim Kardashian, asıl işine döndü. Instagram'da 192 milyon gibi güçlü bir kitlesi bulunan Kardashian, sosyal medyada yaptığı yeni gösterişli paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Sık sık siyasi olaylar hakkında yorumda bulunan ve geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'ı suçlayarak Ermenistan'ı savunmasıyla tepkilerin odağında yer alan Kardashian, şu sıralar lüks ve şaşalı yaşamını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Jakuzili ve bikinili fotoğraflarını yayınlayan 40 yaşındaki Kardashian, ABD'nin Nevada eyaleti Tahoe bölgesindeki lüks tatil evinde adeta dört mevsimi bir arada yaşıyor.



Dışarısı çok soğukken karlar üzerinde poz veren Kardashian, evin içinde ise bikinili olarak kapalı havuzunda keyif yapıyor. Kardashian minicik bikinisiyle verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada olay oldu.

16 milyon dolarlık 17 yatak odalı tatil evinde Kardashian'a aile üyelerinden Kylie, Kendall, Kourtney, Khloe ve anneleri Kris eşlik ediyor.



