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Kim Kardashian küçücük bikini altıyla sosyal medyayı salladı

08.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian küçücük bikini altıyla sosyal medyayı salladı

Yaptığı paylaşımlarla ve hayatıyla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian minicik bikini altıyla dikkat çekti. Her daim lüks yaşamını sergileyen ve gösterişli fotoğraflar yayınlanan Kardashian, dört mevsim bir arada yaşadığı malikanesinde tatil yapıyor.

Son dönemde siyasi paylaşımlarıyla dikkat çeken Kim Kardashian, asıl işine döndü. Instagram'da 192 milyon gibi güçlü bir kitlesi bulunan Kardashian, sosyal medyada yaptığı yeni gösterişli paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Sık sık siyasi olaylar hakkında yorumda bulunan ve geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'ı suçlayarak Ermenistan'ı savunmasıyla tepkilerin odağında yer alan Kardashian, şu sıralar lüks ve şaşalı yaşamını gözler önüne sermeye devam ediyor.

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Jakuzili ve bikinili fotoğraflarını yayınlayan 40 yaşındaki Kardashian, ABD'nin Nevada eyaleti Tahoe bölgesindeki lüks tatil evinde adeta dört mevsimi bir arada yaşıyor.

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Dışarısı çok soğukken karlar üzerinde poz veren Kardashian, evin içinde ise bikinili olarak kapalı havuzunda keyif yapıyor. Kardashian minicik bikinisiyle verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada olay oldu.

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16 milyon dolarlık 17 yatak odalı tatil evinde Kardashian'a aile üyelerinden Kylie, Kendall, Kourtney, Khloe ve anneleri Kris eşlik ediyor.


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