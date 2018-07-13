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Kim Kardashian meğer kalçalarının formunu spora borçluymuş!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketle gündeme gelmeyi başaran Kim Kardashian bu kez California'nın Hidden Hills bölgesindeki evinin yakınlarında bulunan plajda spor yaparken görüntülendi. 152 cm olduğu iddia edilen kalçalarını formda tutmak için spor hocasıyla çalışan Kardashian için, ''kalçalarıyla gurur duymasının pek çok nedeni var'' yorumları yapıldı. Kardashian, sık sık ‘kalça implantı’ yaptırdığına dair söylentilerle gündeme geliyor.

Ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ın meşhur kalçaları yine gündemde.

Kim Kardashian kalçalarının sırrı spor yapmaktan geçiyor!

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En son köpeğine yaptırdığı protez testis ameliyatıyla gündeme gelen ve çok konuşulan ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian yine ilgiyi kalçalarına çekmeyi başardı.
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Birçok kişinin örnek aldığı hatta sayısız kişinin Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptırdığı bu dönemde Kim Kardashian da mevcut formunu korumaya çalışıyor.
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Spor hocası Melissa Alcantara ile plajda egzersiz yapan Kim, bu yılın başlarında verdiği röportajda şöyle diyordu: ''Aynada gördüklerimden memnun olmadığım zamanlarda haftada 5 ya da 6 gün çalışıyorum.
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Yemek alışkanlıklarımı değiştirdim. Fark edilir derecede bir değişim var. Bu kadar değiştiğime hala inanamıyorum bunu eğitmenim Melissa Alcantara'ya borçluyum.''
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Hamileliğinde 70 kilo alan Kim Kardashian, ''İnanılmaz bir dönemden geçiyordum. 70 kilo almıştım. Instagram'da dolaşırken Melissa'nın bana yardımcı olabileceğini düşünüp hemen onunla iletişime geçtim.
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O bana ilham veriyor. Çoğunlukla ağırlık kaldırma ve ara egzersizleri seviyorum. Antrenmanlardan çok zevk alıyorum, oldukça eğlenceli geçiyor'' diye konuşuyor.
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Kim Kardashian ve ailesinin estetiğe ne kadar meraklı olduğunu hemen hemen herkes biliyor artık. Öyle ki, kısırlaştırdığı köpeğini bile bu furyanın dışında bırakmadı. Köpeğinin özgüvenini yitirmemesi için ona yapay testis taktıran Kardashian, ara sıra da olsa spor pozlarıyla gündeme geliyor.
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