Kim Kardashian ve Elon Musk’a şok! Yasaklandı

Ünlü bir ilaç şirketine ait olan ve kilo verdirdiği iddia edilen şeker ilacı ile ilgili İngiliz hükümeti ilk adımı attı. Başta Hollywood aktristleri olmak üzere Kim Kardashian ve Elon Musk’ın bu ilacı kullanan isimler olduğu öne sürülüyor. İngiltere’de insanların kullanım amacı dışında ilaca yoğun ilgi göstermesi stokların kırmızı alarm vermesine neden oldu. Hükümet de şeker ilacını ihracatı yasak olan ürünler listesine ekledi.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Sosyal medyada Kim Kardashian’ın bu ilacı kullanarak sadece üç haftada altı kilodan fazla verdiği iddia ediliyor. Söylentiler, ilaca olan talebi patlattı. Şeker hastalarının ilaca ulaşmasında yaşanan sıkıntılar sonrasında İngiltere hükümeti ilacın yurt dışına ihracını yasaklama kararı aldı.

Enjekte ederek kullanılan ilaç, iştahı frenleyerek insanların kısa sürede kilolarının beşte birini vermesine neden olur. Geçtiğimiz yıl şeker hastaları için büyük umutlarla raflara gelen ilaç, kısa sürede ünlü isimlerin kilolarını korumak ve kilo vermek için kullandığı bir ilaç haline geldiği iddia ediliyor. Sosyal medyada isimleri geçen kimse konuyla ilgili açıklama yapmadı.



