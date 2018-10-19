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Kim Kardashian yeni far paleti koleksiyonuyla olay yarattı!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 19.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

KKW Beauty'nin kurucusu Kim Kardashian her çıkardığı ürünle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yeni far paletlerini erkek modellerle tanıtan Kardashian, markasının diğer ürünlerinde olduğu gibi, bugün paylaştığı fotoğraflarda da çıplaktı. Fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Kim, sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı.

Kim Kardashian yeni far paleti koleksiyonuyla olay yarattı!

Kendi kozmetik markası KKW Beauty'nin tanıtımlarını 119 milyonluk instagram hesabından yapan Kim Kardashian, yeni far peletlerinin tanıtımı için çırılçıplak objektiflerin karşısına geçti.

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Gümüş renkte yeni far paletleri için, 1960'lı yıllardan esinlendiğini söyleyen Kardashian'ın yeni koleksiyonu bugün satışa çıktı.

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Kendisini takip eden sosyal medya kullanıcılarının asıl gündem maddesi ise tanıtımların erkek mankenlerle ve çıplak yapılmasıydı.

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Kardashian için, ''Göğüslerini mi satıyor, kocan ve çocukların var bunu biliyorsun değil mi?' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian KKW Beauty Kim kardashian far paleti

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