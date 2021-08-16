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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri yanılttı! Kenan İmirzalıoğlu da şaşırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri yanılttı! Kenan İmirzalıoğlu da şaşırdı

16.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'de, Buse Eroğlu isimli yarışmacı, henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı. Eroğlu, 'Kimlere optimist denir?' adlı soruya 'gözlüklü' kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi.

'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. 21 yaşındaki genç yarışmacı Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

Eroğlu henüz ilk sorularda karşısına çıkan, "Kimlere 'optimist' denir' sorusuna cevap verdi.

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21 yaşındaki Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'de henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı.

'GÖZLÜKLÜ' CEVABI VEREREK YARIŞMADAN ELENDİ

Birbirine yakın çıkan oylama sonucunda kararsız kalan genç yarışmacı, soruya 'gözlüklü' kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi.

ÜNLÜ SUNUCU KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN GENÇ YARIŞMACIYA NASİHAT

21 yaşındaki genç yarışmacının verdiği cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. Üniversite sınavına hazırlandığını ve ilk sorularda elenmek istemediğini söyleyen yarışmacıya ünlü sunucudan bir nasihat geldi.

"ŞİMDİ GİDİYORSUN DERS ÇALIŞMAYA BAŞLIYORSUN"

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, elenen yarışmacıya, 'Şimdi gidiyorsun ders çalışmaya başlıyorsun değil mi?" ifadelerini kullandı.

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Kenan İmirzalıoğlu
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