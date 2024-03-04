'Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! O ülkeyle ilgili soru herkesi yanılttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.

İlgiyle izlenen 'Kim Milyoner Olmak İster' programının bu kez ki konuğu Hakan Aydoğan oldu. Aydoğan, yarışmanın son bölümüne damga vurdu.

Makine mühendisliği bölümünden mezun olan ancak beş yıldır pilotluk yapan Adoğan, 100 bin TL değerindeki soruya kadar geldi.

Yarışmacının karşısına, 'Azeraycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru nasıldır?' sorusu çıktı.

Şıklar arasında, 'A- Kırmızı, mavi, yeşil', 'B- Mavi, yeşil, kırmızı', 'C- Yeşil, kırmızı, mavi', 'D- Mav, kırmızı yeşil' yer aldı.

Cevap vermekte zorlanan Aydoğan, seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 52'si, 'C- Yeşil, kırmızı, mavi' şıkkını seçti.

Seyirciye güvenerek 'C- Yeşil, kırmızı, mavi' cevabını veren yarışmacı, ne yazık ki hüsrana uğradı. Doğru cevap, 'D- Mavi, kırmızı yeşil' çıktı.

Aydoğan, "Benim de aklımda yeşil, mavi, kırmızı gibi kalmıştı. Seyirci de öyle söyleyince direkt ona yöneldim. Sağlık olsun. Sizinle tanışmak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Yarışmacı, 50 bin TL kazanarak 'Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.





