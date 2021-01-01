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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu! Burak Kut yanıtı bildi

01.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu! Burak Kut yanıtı bildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada ünlü isimler yarışırken Fatih Terim sorusu da gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümü gündem oldu.
Yılbaşı özel programının konuklarında biri de şarkıcı Burak Kut'tu.

Neşeli anların eksik olmadığı yarışmada geceye Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu.

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Soruda Fatih Terim'in maç öncesi, sonrası veya devre arasında kullanmadığı söz soruldu.

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Burak Kut cevap olarak 'Taktik Maktik Yok Bam Bam Bam' cevabını verdi.

Soruya doğru cevap veren Burak Kut 60 bin TL'lik soruyu gördü.

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