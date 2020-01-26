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  4. Kim'in akıbeti merak edilen halası 6 yıl sonra halkın karşısına çıktı

Kim'in akıbeti merak edilen halası 6 yıl sonra halkın karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Kim'in akıbeti merak edilen halası 6 yıl sonra halkın karşısına çıktı

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un halası, yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez halkın önüne çıktı.

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim'in 73 yaşındaki halası Kim Kyong-hui, dün akşam Pyongyang'daki bir tiyatro salonunda Çin Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliği izleyen Kuzey Koreli üst düzey yetkililer arasında yer aldı.

Yeğeni tarafından infaz ettirildiği söylentileri bulunan hala Kim'in, Samjiyon Tiyatrosu'nda Kuzey Kore lideri Kim ve eşi Ri Sol-ju'nun yanında otururken çekilmiş fotoğrafı da basına yansıdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in tek kız kardeşi olduğu bilinen Kim Kyong-hui, bir dönem ülkede etkili isimlerden biriydi.

Dört yıldızlı generallik ve politbüro üyeliği dahil çok sayıda önemli görev yürüten hala Kim'in, Kim Jong-un'un liderliğe hazırlanmasında da önemli rol üstlendiği ifade ediliyor.

Eşi Jang Song-thaek'in Aralık 2013'te vatan hainliği ve yolsuzluk suçlarından idam edilmesinin ardından hala Kim'in akıbeti konusunda soru işaretleri doğmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
halası Kim Kyong Hui Kim Jong Un Kuzey Kore

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