Kimin aklına gelirdi ki? Bu haberden sonra cüzdanınızda bebek fotoğrafı bulunduracaksınız

Cüzdan kaybetme ihtimalini düşünmek bile insanın canını sıkarken kaybedilince neler olur aklımızdan geçirmek bile istemiyoruz. Ancak oldu da kaybettiniz belki cüzdanı bulan kişi sizinle irtibata geçebilir. Tabii cüzdanınızda bebek fotoğrafı varsa. Araştırmalar, cüzdanını geri getirme şansının, içinde bebek resmi varken en yüksek olduğunu gösteriyor.

Hertfordshire Üniversitesi'nden Profesör Richard Wiseman, kaybolan bir cüzdanın geri dönüp dönmeyecek bir fotoğraf üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını bilmek istedi. O ve ekibi Edinburgh’un dört bir yanında 240 farklı cüzdanı kaybetti ve bulunanların kaç tanesinin iade edileceğini bilmek istedi. Cüzdanlar bebeklerin, köpek yavrularının, ailelerin veya daha yaşlı bir çiftin resimlerini içeriyordu. Ayrıca içinde hiç resim bulunmayan bazı cüzdanlar da vardı. Sonuç? İçinde bebek resimleri olan cüzdanlar en fazla iade edilenler oldu.

Bebek fotoğrafları olan cüzdanların yüzde 88'i geri döndü, fotoğrafsız cüzdanların sadece yüzde 15'i iade edildi. Köpek yavrusu olan cüzdanlarından yüzde 53'ü iade edildi ve aile resimleri olan cüzdanların yüzde 48'i iade edildi. Yaşlı bir çift olan resimler pek iyi sonuç vermedi: Bu cüzdanların yüzde 28'i eve döndü.



