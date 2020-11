Kimse farkında değil! Tuvalete cep telefonu ile giriyorsanız mutlaka okuyun

Siz de telefonsuz asla diyenlerden misiniz? Onsuz tuvalete bile gidemiyor musunuz? O zaman yanınızda potansiyel bir mikrop bulaştırıcı taşıyorsunuz...

Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda tuvalete sokulan telefonların klozetten 10 kat daha fazla bakteri taşıdığı ortaya kondu. Üstelik bu bakteriler sadece telefonda kalmıyor. Bir kişi telefonuna her gün ortalama en az 2 bin 600 kez dokunuyor. Bu demek oluypr ki telefonfaki bakteriler ile her an temas halindesiniz ve bu bakterileri başkalarına geçirme ihtimaliniz oldukça yüksek.

Hastayken telefonda konuşmak, solunum yolundaki mikropların telefonda toplanmasına izin verir. Bu mikroplar ise yüzeyde 24 saat canlı kalabilirler. Eğer diyabet hastasıysanız ya da kemoterapi ciddi bir tedavi sürecindeyseniz risk ikiye katlanıyor. Cep telefonunun sizi ve yakın çevrenizi hasta etmesini istemiyorsanız onları tuvalete sokmayın ve mutlaka ellerinizi yıkadıktan sonra dokunun.

CEP TELEFONU TEMİZLİĞİ ŞART

Cep telefonlarını tuvalete sokmasanız bile düzenli olarak temizlemelisiniz. Eğer telefonunuz parçalara ayrılıyorsa tek tek parçalarını açın ve pamuk ve toz önleyici mendillerle temizleyin. Eğer telefonunuz parçalara ayrılmıyorsa yüzeyini toz önleyici mendillerle önlü arkalı olarak silmeniz gerekir. Günlük olarak bu işlemi uygulayın. Telefon değil ama telefondaki bakteri hayatınızı ciddi anlamda tehlikeye atabilir.