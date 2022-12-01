HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kimse ne olduğunu anlayamadı! Küçükçekmece'de 24 yıllık binanın kolonu patladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Küçükçekmece'de 24 yıllık binanın kolonu patladı

01.12.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de meydana gelen olayda orta kolonu patlayan 24 yıllık bina tahliye edildi. O sırada çalışan tekstil işçileri büyük korku yaşarken, belediye ekipleri binayı mühürledi. Konu ile ilgili konuşan bina yöneticisi Yusuf Korkmaz, “Ben işteydim binada bir çökme olduğunu söylediler. Ağır bir ses gelmiş. 4 saattir ne gelen var ne giden var. 153’ü de aradım, bakanlığı aradım, onlar da belediyeye yönlendirdiler. Boşalttık, kimse yok binada'' ifadelerini kullandı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Küçükçekmece'de 24 yıllık binanın kolonu patladı

Olay, saat 11.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında faaliyete geçen 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu çatladı. Betonların döküldüğünü gören ve o sırada tekstil atölyesinde çalışan işçiler büyük bir panik yaşadı. Korku yaşayan tekstil çalışanları ise hemen malzemeleri çıkararak iş yerini boşalttı. Vatandaşlar belediyeye haber verdikten sonra binayı tahliye etti. Ardından gelen Küçükçekmece Zabıta ekipleri yaptıkları kontrolün ardından, binayı mühürledi.

Screenshot_8

''4 SAATTİR NE GELEN VAR NE GİDEN VAR''

Konu ile ilgili konuşan bina yöneticisi Yusuf Korkmaz, “Ben işteydim binada bir çökme olduğunu söylediler. Ağır bir ses gelmiş. İlk önce tekstil atölyesinde çalışan arkadaşların hepsi dışarı çıkmış, sonra bina sakinleri dışarı çıkmış. 4 saattir ne gelen var ne giden var. 153’ü de aradım, bakanlığı aradım, onlar da belediyeye yönlendirdiler. Boşalttık, kimse yok binada, 1998’de kullanılmaya başlamış bir bina” dedi.

Screenshot_9

''BİR ANDA KOLON PATLADI''

Tekstil atölyesinin sahibi Emrah Akçakaya da, “O sırada içerdeydik, bir anda kolon patladı, beton attı, olduğu gibi dışarı çıktık. Korktuk, hemen tahliye ettik, dükkanı boşalttık. İçerde 20 kişi vardı” diye anlattı.

Screenshot_10

Screenshot_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkesine kaçan seri katil için kırmızı bülten çıkarıldıÜlkesine kaçan seri katil için kırmızı bülten çıkarıldı
Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdiBulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi
Erdoğan'dan 'market' talimatı! Fiyat farkları gündem olmuştuErdoğan'dan 'market' talimatı! Fiyat farkları gündem olmuştu
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece

En Çok Okunan Haberler

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

Uydu tamir etmeye gitti, evin kızına aşık olunca olanlar oldu

Uydu tamir etmeye gitti, evin kızına aşık olunca olanlar oldu

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Üçlü tehlike dolaşımda... Hepsi birbirine karıştı

Üçlü tehlike dolaşımda... Hepsi birbirine karıştı

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.