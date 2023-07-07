Kimse onu durduramıyor! Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi... Bikini üstünü çıkartıp denize koştu

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mia Khalifa son pozuyla da geleneğini bozmadı. Fenomen isim sıcak havalardan bunalınca soluğu deniz kenarında aldı. Khalifa bikini üstünü çıkartarak denize doğru koştuğu anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Khalifa, tanga bikinisiyle kayalıklarından yanından denize doğru koştu. Khalifa'nın üstsüz paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.