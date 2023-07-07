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Kimse onu durduramıyor! Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi... Bikini üstünü çıkartıp denize koştu

07.07.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına devam ediyor. 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Khalifa yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. PornHurb yıldızı isim bikini üstünü çıkartarak denize koştuğu anlarda eski günlerini aratmadı.

Kimse onu durduramıyor! Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi... Bikini üstünü çıkartıp denize koştu

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mia Khalifa son pozuyla da geleneğini bozmadı. Fenomen isim sıcak havalardan bunalınca soluğu deniz kenarında aldı. Khalifa bikini üstünü çıkartarak denize doğru koştuğu anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

SOSYAL MEDYADA HEP AYNI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Khalifa, tanga bikinisiyle kayalıklarından yanından denize doğru koştu. Khalifa'nın üstsüz paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

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