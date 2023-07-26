Kimseden çekinmedi! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı... Cezası ağır oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Winsconsin eyaletindeki bir lisede 22 yaşındaki Rachel Goodle isimli bir öğretmen 16 yaşından küçük bir öğrencisiyle sınıfında 1 saat boyunca cinsel ilişkiye girdi. İkilinin yasak aşkını ifşa edilmesinden sonra öğretmen 16 yaşının altındaki bir çocuğa ikinci derece cinsel saldırı ve bir öğrenciye okul personeli tarafından cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

İHBAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

İkilinin girdikleri sınıftan 1 saat boyunca çıkmaması üzerine okul yönetimi Goodle ve öğrencisini yakından incelemeye başladı. Bir öğretmen ve öğrencisinin arasındaki yakınlaşma okul yönetimi tarafından polise ihbar edildi. Okul içinde yapılan soruşturma kapsamında Goodle ile öğrencinin gözle görünür bir şekilde yakınlaştıkları görgü tanıkları tarafından ifade edildi. Goodle'ın önümüzdeki ay 11 Ağustos'ta ilk kez mahkemeye çıkması bekleniyor ve hüküm giymesi halinde 40 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabilir.