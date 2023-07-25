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    4. Filmleri aratmayacak olay! Açlıktan ölmek üzere olan 8 yaşındaki kız oyuncak ayısına tutanarak pencereden atladı... Yabancılara yemek için yalvardı

    Filmleri aratmayacak olay! Açlıktan ölmek üzere olan 8 yaşındaki kız oyuncak ayısına tutanarak pencereden atladı... Yabancılara yemek için yalvardı

    25.07.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu elinde tuttuğu oyuncak ayısıyla birlikte ikinci katta bulunan evlerinin balkonundan atladı. İlk gördüğü restorana girerek günlerdir aç olduğunu söyleyen çocuk yabancılardan yemek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun ve üç kardeşinin devlet korumasına alındığı belirtti.

    Ailesi tarafından aç bırakılan 8 yaşındaki bir kız çocuğu oyuncak ayısına tutunarak ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. WOWK'un bildirdiğine göre , her ikisi de 33 yaşında olan küçük kızın ebeveynleri Ryan Keith Hardman ve Ellio M. Hardman kızları Batı Virgina’da Arnoldsburg’taki evlerinden kaçtıktan sonra ihmal davasıyla karşı karşıya kaldı.

    EN SON KARDEŞİ TOSTU PAYLAŞMIŞ

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    Son olarak 3 gün önce kardeşinin kendisiyle bölüştüğü tostu yediğini ifade eden küçük kızın ailesinin onu aç bir şekilde odasına kilitleyerek sık sık cezalandırdığı ortaya çıktı.

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    Ailenin evinde daha sonra yapılan aramada "dolaplarda, yemek kilerinde, buzdolabında ve derin dondurucuda tüm aileye yetecek kadar yiyecek" bulunduğu ve uyuşturucu gerekçelerinin olduğu tespit edildi. Kız ve diğer üç çocuk hemen Çocuk Esirgeme Hizmetleri tarafından alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika oyuncak ayi

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