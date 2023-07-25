Filmleri aratmayacak olay! Açlıktan ölmek üzere olan 8 yaşındaki kız oyuncak ayısına tutanarak pencereden atladı... Yabancılara yemek için yalvardı

Ailesi tarafından aç bırakılan 8 yaşındaki bir kız çocuğu oyuncak ayısına tutunarak ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. WOWK'un bildirdiğine göre , her ikisi de 33 yaşında olan küçük kızın ebeveynleri Ryan Keith Hardman ve Ellio M. Hardman kızları Batı Virgina’da Arnoldsburg’taki evlerinden kaçtıktan sonra ihmal davasıyla karşı karşıya kaldı.

EN SON KARDEŞİ TOSTU PAYLAŞMIŞ

Son olarak 3 gün önce kardeşinin kendisiyle bölüştüğü tostu yediğini ifade eden küçük kızın ailesinin onu aç bir şekilde odasına kilitleyerek sık sık cezalandırdığı ortaya çıktı.

Ailenin evinde daha sonra yapılan aramada "dolaplarda, yemek kilerinde, buzdolabında ve derin dondurucuda tüm aileye yetecek kadar yiyecek" bulunduğu ve uyuşturucu gerekçelerinin olduğu tespit edildi. Kız ve diğer üç çocuk hemen Çocuk Esirgeme Hizmetleri tarafından alındı.