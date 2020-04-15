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Kimsenin bilmediği doğal cilt beyazlatma teknikleri! Nohut unu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pürüzsüz cildimiz zaman geçtikçe deforme olup renk değiştirebilir. Güneş ışınları cildi ne kadar beslese de bronzlaşlaştırır ve cilt üzerinde lekeler bırakır. Yanlış tıraş bıçağı, sıcak ağda, epilasyon vücudun hassas bölgelerinde kararmalar yapar. Eğer teninizdeki renk eşitsizliğini gidermek istiyorsanız sizin için harika maske tarifleri hazırladık.

Kimsenin bilmediği doğal cilt beyazlatma teknikleri! Nohut unu...

Çevresel faktörler, kimyasal ürünler ve güneş ışınları cildin bazı bölgelerinde kararmalar yapar. Oluşan renk dengesizliği ve lekeler cildin kötü görünmesine yol açar. Güzellik merkezlerinde lazer tedavisiyle cilt beyazlatma işlemi yapılsa da; acılı ve maliyeti yüksek olan bu yöntem, birçok kadın tarafından tercih edilmez. Cilt beyazlatma işlemini evde kolay ve doğal yöntemlerle gerçekleştirmeniz mümkün. İşte parlak ve canlı bir cilt için ipuçları..

CİLT BEYAZLATMA MASKELERİ

1. UN VE ZERDEÇAL MASKESİ

Malzemeler:

Bir tutam zerdeçal tozu
2 tatlı kaşığı kadar un
1 tatlı kaşığı kadar limon suyu
Uygulanışı:

Malzemeleri bir kap içerisine alarak karıştırın.
Macun haline gelen karışımı uygulamak istediğiniz bölgeye sürün.
İnce bir tabaka halini alan maskeyi 15 dakika kadar bekletin.
Ilık su yardımıyla cildinizden arındırın.

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2. YOĞURT-LİMON VE YULAF MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kadar yoğurt
Çeyrek limon suyu
1 tatlı kaşığı kadar yulaf unu
Uygulanışı:

Tüm malzemeleri bir kap içine alarak karıştırın.
Cildinizde beyazlamasını istediğiniz bölgeye karışımı sürün.
20-30 dakika kadar cildinizde bekletin.
Karışım tamamen kuruyarak katılaşmalıdır.
İki günde bir kez maskeyi kullanmaya devam edin.

3. LİMON VE SALATALIK MASKESİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı kadar salatalık suyu
Uygulanışı:

Malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.
Maskeyi uygulamak istediğiniz bölgeye sürün.
15-20 dakika bekletin.
Normal sıcaklıktaki su yardımıyla cildinizi yıkayın.

4. PATATES MASKESİ

Malzemeler:

Bir büyük boy patates

  1. Uygulanış:

Patatesi dilim dilim olacak şekilde kesin.
Cildinizin üzerinde 10-15 dakika kadar bekletin.
Ilık suyla cildinizi yıkayın.
Gün içinde 2-3 kez tekrar edin.

  1. Uygulanış:

Patatesi ezerek püre haline getirin.
Cildinizin üzerine sürün.
5-10 dakika kadar bekletin.
Cildinizi ılık suyla durulayın.
Gün içinde 2-3 kez tekrarlayın.

5. PİRİNÇ MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı pirinç
Uygulanışı:

2 yemek kaşığı kadar pirinci sıcak su içinde haşlayın.
Pirinci suyunu alarak ılıması için bekletin.
Elde ettiğiniz maskeyi her güzn yüzünüze uygulayın.

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6. NOHUT UNU VE GÜL SUYU MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kadar nohut unu
Gül suyu
Uygulanışı:

Belirtilen miktardaki nohut ununu bir kap içine alın.
Kap içine yavaş yavaş gül suyu dökün.
Macun kıvamında bir karışım elde edene kadar gül suyu döküp karıştırın.
Cildinizde beyazlamasını istediğiniz bölgeye uygulayın.
30-45 dakika kadar bekleyin.
Koyulaşan maskeyi ılık suyla cildinizden arındırın.

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