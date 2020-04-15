Kimsenin bilmediği doğal cilt beyazlatma teknikleri! Nohut unu...

Çevresel faktörler, kimyasal ürünler ve güneş ışınları cildin bazı bölgelerinde kararmalar yapar. Oluşan renk dengesizliği ve lekeler cildin kötü görünmesine yol açar. Güzellik merkezlerinde lazer tedavisiyle cilt beyazlatma işlemi yapılsa da; acılı ve maliyeti yüksek olan bu yöntem, birçok kadın tarafından tercih edilmez. Cilt beyazlatma işlemini evde kolay ve doğal yöntemlerle gerçekleştirmeniz mümkün. İşte parlak ve canlı bir cilt için ipuçları..

CİLT BEYAZLATMA MASKELERİ

1. UN VE ZERDEÇAL MASKESİ

Malzemeler:

Bir tutam zerdeçal tozu

2 tatlı kaşığı kadar un

1 tatlı kaşığı kadar limon suyu

Uygulanışı:

Malzemeleri bir kap içerisine alarak karıştırın.

Macun haline gelen karışımı uygulamak istediğiniz bölgeye sürün.

İnce bir tabaka halini alan maskeyi 15 dakika kadar bekletin.

Ilık su yardımıyla cildinizden arındırın.

2. YOĞURT-LİMON VE YULAF MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kadar yoğurt

Çeyrek limon suyu

1 tatlı kaşığı kadar yulaf unu

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri bir kap içine alarak karıştırın.

Cildinizde beyazlamasını istediğiniz bölgeye karışımı sürün.

20-30 dakika kadar cildinizde bekletin.

Karışım tamamen kuruyarak katılaşmalıdır.

İki günde bir kez maskeyi kullanmaya devam edin.