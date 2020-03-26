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Kimsenin bilmediği en güzel örgü yelek modelleri

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anneanne ve babaannelerimizden hepimize el emeği patikler, yelekler vb. ürünler mutlaka kalmıştır. Eskiden çeyizlerde dantel ve örgüden birçok ürüne rastlamak mümkünken; değişen dünya düzeni ile bu ürünlerin yerini sanayileşen malzemeler almıştır. Büyüklerinizin evine gittiğinizde sizi sıcacık tutan yelek ve ceketleri kendiniz örmeye ne dersiniz?

Kimsenin bilmediği en güzel örgü yelek modelleri

Evimizde zaman geçirmeye başladığımız bu günlerde daha değişik aktiviteler yapmak istiyorsanız.; el emeği göz nurunuzu akıttığınız şahane eserler ortaya çıkartabilirsiniz. Yakınlarınızdan başlangıç seviyesinde örgü öğrendiyseniz; işiniz çok kolay olacak. Eğer elinize hiç şiş ya da ip almadıysanız hiç endişelenmeyin, birkaç pratik adımla el emeği ürünler yapabilirsiniz.

Örgüye başlamak için ilk adımda genellikle banyo lifi örmek tercih edilir. Banyo lifinin hemen ardından profesyonelleşenler atkı, eldiven ve boyunluk örmeye geçebilirler. Kış aylarında kullanabileceğiniz atkı, boyunluğun ardından şapka ve bere örerek takımlarınızı tamamlayabilirsiniz.

Atkı ve berelerden sonra ceket ve yelekler ile ev giyiminde daha şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Peki yelek örmek için kullanılan ipuçları nelerdir? En kolay örgü yelek modelleri nelerdir? İşte, örgü yelek modellerine dair merak edilen bütün detaylar…

Yelek Örerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yelek modeline başlamadan önce mutlaka giyecek modelin vücut ölçülerinin alınması gerekir.

Kişiye göre kol boyu, omuz genişliği, koltuk altına kadar olan beden uzunluğu gibi ölçüleri değişiklik gösterir. Bu nedenle modelinize ait hazır olan kazak, hırka veya ceket gibi ürünleri taslak olarak kullanabilirsiniz.

Örgü örerken kenar ilmeklerini örmeden direkt olarak şişe almanız örgü dikişi için kolaylık sağlarken; örgünün daha düzgün görünmesine yardımcı olur.

Örgü modeline göre ipin kalınlığını ve şişin numarasını seçmeniz gerekir.

Örgünün daha düzgün görünmesi kesinlikle örgü yapan kişinin el ayarıyla alakalıdır.

Örgünü gevşek ya da sıkı oluşuna göre örgü daha tok görünebilir.

Angora, tiftik gibi tüylü ipliklerden örgü yapmayı düşünüyorsanız; tüy dökülmesini azaltmak için ürünleri poşetin içine koyarak 1 gece buzlukta bekletebilirsiniz.

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