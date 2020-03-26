Kimsenin bilmediği en güzel örgü yelek modelleri

Evimizde zaman geçirmeye başladığımız bu günlerde daha değişik aktiviteler yapmak istiyorsanız.; el emeği göz nurunuzu akıttığınız şahane eserler ortaya çıkartabilirsiniz. Yakınlarınızdan başlangıç seviyesinde örgü öğrendiyseniz; işiniz çok kolay olacak. Eğer elinize hiç şiş ya da ip almadıysanız hiç endişelenmeyin, birkaç pratik adımla el emeği ürünler yapabilirsiniz.

Örgüye başlamak için ilk adımda genellikle banyo lifi örmek tercih edilir. Banyo lifinin hemen ardından profesyonelleşenler atkı, eldiven ve boyunluk örmeye geçebilirler. Kış aylarında kullanabileceğiniz atkı, boyunluğun ardından şapka ve bere örerek takımlarınızı tamamlayabilirsiniz.

Atkı ve berelerden sonra ceket ve yelekler ile ev giyiminde daha şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Peki yelek örmek için kullanılan ipuçları nelerdir? En kolay örgü yelek modelleri nelerdir? İşte, örgü yelek modellerine dair merak edilen bütün detaylar…

Yelek Örerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yelek modeline başlamadan önce mutlaka giyecek modelin vücut ölçülerinin alınması gerekir.