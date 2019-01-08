Kimsesiz yaşlı adama kaymakamlık sahip çıktı

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Çaksına Mahallesi'nde tek odalı harabe evde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Ekşici'ye Yayladağı Kaymakamlığı sahip çıktı.

Yayladağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri, ilçenin dağ mahallelerinden Çaksına'da rutin hane ziyaretleri sırasında Mehmet Ekşici ile karşılaştı.

Ekşici'ye yardım etmek isteyen SYDV görevlileri, kimsesiz yaşlı adamın kimlik bilgilerine nüfus kayıtlarından ulaştı.

Elektrik ve suyun bugüne kadar hiç bağlanmadığı, harabe bir evde oturduğu belirlenen Mehmet Ekşici'ye Yayladağı Kaymakamlığı iki odalı bir konteyner, ev eşyası ve kıyafet yardımları gönderdi. Ekşici'ye yaşlılık maaşı bağlanması için de işlemler başlatıldı.

İçerisinde bir buğday ambarı, bir eski yatak ve odunların bulunduğu harabe evin yakınındaki bahçeye konteyner evi kuran görevliler, Ekşi'yi yeni evine geçmesi konusunda bir süre ikna etmeye çalıştı.

Yaşadığı evinden memnun olduğunu ancak çatısının aktığını söyleyen Ekşici, "Eski evimi bırakırsam hırsız girer. Burada samanlarım var, eşyalarım var." diyerek bir süre teklifi reddetti.