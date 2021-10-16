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Kimyasal atıklar mahalledeki seraları kuruttu, mahalleli perişan oldu: Akşam olunca koku sarıyor

16.10.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tesislerden derelere karışan zehirli atıklar nedeniyle üç mahallede vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar, zehirli atıklar nedeniyle seralarının kuruduğunu, hayvanlarına su veremediklerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kanca ise deredeki kokuya dikkat çekerek, ''Atıklar buraya geliyor, lağım karışıyor herhalde, akşam oldu mu mahalleyi bir koku sarıyor. Organize Sanayi’nin tüm pisliği burada birikiyor'' dedi.

Kimyasal atıklar mahalledeki seraları kuruttu, mahalleli perişan oldu: Akşam olunca koku sarıyor

İddiaya göre, Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tesislerden bırakılan zehirli atığın derelerdeki sulara karışması nedeniyle ilçenin Hamzafakılı, Topçalı ve Bölücek mahalleleri sakinleri büyük mağduriyet yaşandı. Mahalle sakinleri, zehirli atıkların OSB’deki bazı tesisler tarafından özellikle akşam saatleri ile sabah 06.00-07.00 saatleri arasında bırakıldığını öne sürerek, seraları kapatmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

''NE BALIK KALDI, NE SU İÇEBİLİYORUZ''

Mahalle sakinlerinden Sezai Karataş, “Organize Sanayi Bölgesi kurulduğundan beri bu dere yüzünden ürünlerimizden verim alamıyoruz, seralarımızı sulayamıyoruz, hayvanlarımıza su veremiyoruz. Sadece bu derenin atıklardan temizlenmesini istiyorum. 5 tane seramız vardı, 3 tanesini söktük, 2’si kaldı. Daha önce başvurumuz sonrası kaymakamlığın yardımı oldu, atıklar gelmiyordu. Bu dereden balık tutuyorduk, balık yiyorduk, yüzüyorduk, su içiyorduk ama fabrika atıklarından dolayı ne su içebiliyoruz, ne balık kaldı” dedi.

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''AKŞAM OLUNCA MAHALLEYİ KOKU SARIYOR''

Hamzafakılı Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kanca ise deredeki kokuya dikkat çekerek, “Yukarıdaki OSB'den atıklar buraya geliyor, sudan faydalanamıyoruz. Lağım karışıyor herhalde, akşam oldu mu mahalleyi bir koku sarıyor. Organize Sanayi’nin tüm pisliği bu derede birikiyor” dedi.

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Mahallenin üst tarafındaki OSB’ye yakın bölgede bulunan Akpınar Sokak'ta derenin başlangıç mevkiindeki kirliliğin gözle görülecek şekilde olduğu ifade edildi. Derenin adeta yeşil renge döndüğü görüldü.

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(İHA)

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