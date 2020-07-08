Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz... Karbonat, tuz...

Yıllardır çamaşırlarınızı pek çok kimyasal içeren yumuşatıcılarla yıkadınız, peki etiketlerini hiç okudunuz mu? Çok sayıda kimyasal içeren bu ürünler cildinizle temas ettiğinde size zarar verebilecek maddeler içeriyor. İçeriğindeki yapay kokular da evinizdeki havayı kirletebiliyor. Ev yapımı yumuşatıcılar, giysilerinizi yapay kokular gibi kokutmuyor veya çamaşırlarınızın üzerinde garip kimyasal bir kaygan tabaka bırakmıyor. İşte giysilerinizi yumuşatan, muhtemelen mutfağınızda bulunan malzemeleri kullanarak harika kokan ev yapımı çamaşır yumuşatıcıları yapmak için birkaç basit yol!

1. ESANSİYEL YAĞ VE TUZ İLE HARİKA BİR YUMUŞATICI YAPMANIN YOLU

Pamuklu kumaşlar yumuşatıcıya maruz kaldıkça emiciliğini kaybeder. Bu yüzden evde kendi yapacağınız yumuşatıcı ile bu durumun önüne geçebilirsiniz.

4 su bardağı kadar epsom tuzunu (magnezyum tuzu ya da İngiliz tuzu olarak da bilinir), 20 damla kadar istediğiniz bir uçucu yağ ile karıştırın, kavanoza koyun.

Yıkanan çamaşır az ise birkaç yemek kaşığı, daha fazlası için 4-8 yemek kaşığı karışımı yumuşatıcı gözüne ekleyin.

Yaz aylarında taze kokulu çamaşırlar için lavanta, yasemin, narenciye yağlarını kullanabilirsiniz.