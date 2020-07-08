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Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz... Karbonat, tuz...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Etrafımızın kimyasallarla dolu olduğu son yıllarda, ev yapımı yumuşatıcı yaparak çamaşırlarınızı daha doğal bir alternatifle yumuşatmaya ne dersiniz? Bu sayede çamaşırlarınızı üzerinde kimyasal bir tabaka ya da yapay koku olmadan yumuşacık yapabilirsiniz. Ayrıca ev yapımı yumuşatıcı çok da ekonomiktir.

Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz... Karbonat, tuz...

Yıllardır çamaşırlarınızı pek çok kimyasal içeren yumuşatıcılarla yıkadınız, peki etiketlerini hiç okudunuz mu? Çok sayıda kimyasal içeren bu ürünler cildinizle temas ettiğinde size zarar verebilecek maddeler içeriyor. İçeriğindeki yapay kokular da evinizdeki havayı kirletebiliyor. Ev yapımı yumuşatıcılar, giysilerinizi yapay kokular gibi kokutmuyor veya çamaşırlarınızın üzerinde garip kimyasal bir kaygan tabaka bırakmıyor. İşte giysilerinizi yumuşatan, muhtemelen mutfağınızda bulunan malzemeleri kullanarak harika kokan ev yapımı çamaşır yumuşatıcıları yapmak için birkaç basit yol!

1. ESANSİYEL YAĞ VE TUZ İLE HARİKA BİR YUMUŞATICI YAPMANIN YOLU

Pamuklu kumaşlar yumuşatıcıya maruz kaldıkça emiciliğini kaybeder. Bu yüzden evde kendi yapacağınız yumuşatıcı ile bu durumun önüne geçebilirsiniz.

4 su bardağı kadar epsom tuzunu (magnezyum tuzu ya da İngiliz tuzu olarak da bilinir), 20 damla kadar istediğiniz bir uçucu yağ ile karıştırın, kavanoza koyun.
Yıkanan çamaşır az ise birkaç yemek kaşığı, daha fazlası için 4-8 yemek kaşığı karışımı yumuşatıcı gözüne ekleyin.
Yaz aylarında taze kokulu çamaşırlar için lavanta, yasemin, narenciye yağlarını kullanabilirsiniz.

2. SİRKENİN YUMUŞATMA GÜCÜ DE VAR

Çamaşırlarınızı sadece sirke ile bile yumuşatabilirsiniz. Herhangi bir yan malzeme kullanmadan yapabileceğiniz bu işlem oldukça basit.

Bir Türk kahvesi fincanı beyaz sirkeyi, bunu bulamıyorsanız elma sirkesini makinenizin yumuşatıcı gözüne koyun.
Çamaşırlarınızı istediğiniz ayarda yıkayın, kuruduktan sonra farkı göreceksiniz.

3. KARBONAT-SİRKE-ESANSİYEL YAĞ KARIŞIMI İLE MİS KOKULU ÇAMAŞIRLAR

Karbonat ve sirke doğal temizlik malzemeleri olarak çok karşımıza çıkıyor. Çamaşır yumuşatıcısı olarak da kullanabileceğiniz bu malzemelerle Tarifi de oldukça basit bir karışım yapabilirsiniz:

2 bardak suyun içinde 1 bardak beyaz sirkeyi çözdürün.
Bir su bardağının üçte biri kadar karbonat ekleyin ve karıştırın, karışım köpürecektir.
Koku tercihinize göre, 6 damla uçucu yağı da ekleyerek harika yumuşatıcınızı makinenizin gözüne koyun.

4. BİTKİSEL GLİSERİNLE YUMUŞATICI YAPABİLİRSİNİZ

Bitkisel gliserin, yumuşacık çamaşırlara sahip olmak için kullanabileceğiniz doğal malzemelerden biri.

2 bardak beyaz sirkeyi 2 bardak su ve bardağın 8’de biri kadar bitkisel gliserinle bir kavanozda karıştırın.
İsterseniz lavanta, yasemin gibi esansiyel yağlardan 8-10 damla ekleyin ve kavanozu çalkalayın. Ev yapımı yumuşatıcınız hazır!

5. ÇAMAŞIRLARINIZDA KARBONAT MUCİZESİ

Karbonatın yemek pişirmekten temizliğe, temizlikten kişisel hijyene kadar birçok kullanım alanı olduğunu herkes biliyor. Bunlardan biri de çamaşır yumuşatıcı olarak kullanılabilmesi. Karbonat, çamaşırlara sinen kokunun da çıkmasını sağlıyor.

Çamaşır makinenizin yumuşatıcı gözüne yarım bardak karbonat ekleyin.
Makinenizi normal yıkama ayarında çalıştırın. Başka hiçbir malzemeye ihtiyaç duymadan yumuşacık çamaşırlara sahip olabilirsiniz.

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