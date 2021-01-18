Bu maskeden bal damlıyor! Cildi yaşlanmaya ve lekeye karşı koruyan kayısı maskesi

Cilt dostu besinler ile yüklü olan hem kayısı hem de bal cildi besler, canlandırır ve yumuşak, pürüzsüz ve esnek hale getirir.
Kuruluğu ve diğer ilgili sorunları ortadan kaldırmak için cilde nem patlaması sağlar.
Olgun cilde yaşlanma karşıtı faydalar sağlar.
Doğal cilt tonunu iyileştirir.
Siyah noktaların yanı sıra diğer lekeleri de iyileştirir.
Tüm cilt tiplerine uygundur.
İki tane kayısı çatal yardımıyla bir kasede ezilir. Dekolteye ve boyun bölgesine yapılacaksa kayısı adedi arttırılabilir. Bulamaç haline getirilen kayısıya bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ve bal katılır.
Kayısı maskesi, banyo sonrası temiz cilde sürülür. 20-25 dakika kadar beklettikten sonra soğuk suyla temizlenebilir.
Temizlenmiş ve yıkanmış kayısının kabuğunu soyun. İki parçaya bölün. Topaksız pürüzsüz bir püre yapmak için yumuşak posayı parmaklarınızla veya bir karıştırıcıda ezin. İçine bal dökün. Ayrıca esmer şeker ekleyin. Şimdi, şekerin (3/4) 1'i eriyene kadar tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Kalın, yapışkan macunu nemli yüzünüze eşit olarak uygulayın ve cildinize birkaç dakika masaj yapın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Görünür sonuçlar için haftada iki kez kullanın. Bu karışımı kir, yağ ve ölü deri hücrelerinden kurtulmak için yüz peelingi olarak kullanabilirsiniz.
Hem kayısıları hem de bademleri temizlemek ve yıkamakla başlayın. Meyve parçalarını bir blendere koyun. İçine bal ve badem ekleyip iyice ezin. Karışım çok ağır görünüyorsa, biraz su ekleyin ve kıvamı hafifçe inceltmek için iyice karıştırın. Maskeyi yüz cildinizin her yerine yayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla durulayın. Bu maskeyi her ay iki kez uygulamak size istediğiniz sonuçları verebilir.
Kayısıyı iyice yıkadıktan sonra soyun ve çekirdeğini çıkarın. Her şeyi iyice birleştirin ve yüzünüzün her tarafına yayın. Maskenin kıvamı daha ince tarafta olmalıdır. Tamamen kurumasına izin verin. 40 ila 45 dakika sürebilir. Ardından ılık suyla durulayın. Bu tarifi hazırlamak için konserve yerine taze sıkılmış portakal suyu kullanmayı deneyin.
Kayısıları tek tek temizleyerek, soyarak parçalara ayırın ve bir blenderin içine koyun. Nane yapraklarını elinizle ezin ve blendere ekleyin. Ayrıca bal ve yoğurdu ekleyin ve hepsini karıştırın. Kremsi maskeyi cildinize eşit şekilde uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. 30 dakika sonra maskeyi ıslak bir bezle yüzünüzden silin ve üzerine soğuk su püskürtün.
Tüm malzemeleri balı, süt tozunu ve ılık suyu blender veya mutfak robotuna koyun ve pürüzsüz bir orta kıvam oluşana kadar karıştırın. Maskeyi yüzünüzün her yerine yayın ve 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Prosedürü her hafta en az üç kez uygulayın. Yüz maskelerinizde taze olgun organik kayısı ve saf çiğ organik bal kullanmayı deneyin. Bunlar, çabalarınızın çoğunu istediğiniz zaman göstermenize yardımcı olacaktır. Ancak kuru kayısı da besinlerle doludur ve cildinizi içeriden güzelleştirebilir!
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