Bu maskeden bal damlıyor! Cildi yaşlanmaya ve lekeye karşı koruyan kayısı maskesi

Cilt dostu besinler ile yüklü olan hem kayısı hem de bal cildi besler, canlandırır ve yumuşak, pürüzsüz ve esnek hale getirir.

Kuruluğu ve diğer ilgili sorunları ortadan kaldırmak için cilde nem patlaması sağlar.

Olgun cilde yaşlanma karşıtı faydalar sağlar.

Doğal cilt tonunu iyileştirir.

Siyah noktaların yanı sıra diğer lekeleri de iyileştirir.

Tüm cilt tiplerine uygundur.

BALLI KAYISI MASKESİ TARİFİ

İki tane kayısı çatal yardımıyla bir kasede ezilir. Dekolteye ve boyun bölgesine yapılacaksa kayısı adedi arttırılabilir. Bulamaç haline getirilen kayısıya bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ve bal katılır.

Kayısı maskesi, banyo sonrası temiz cilde sürülür. 20-25 dakika kadar beklettikten sonra soğuk suyla temizlenebilir.

ESMER ŞEKERLİ KAYISI MASKESİ TARİFİ

Temizlenmiş ve yıkanmış kayısının kabuğunu soyun. İki parçaya bölün. Topaksız pürüzsüz bir püre yapmak için yumuşak posayı parmaklarınızla veya bir karıştırıcıda ezin. İçine bal dökün. Ayrıca esmer şeker ekleyin. Şimdi, şekerin (3/4) 1'i eriyene kadar tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Kalın, yapışkan macunu nemli yüzünüze eşit olarak uygulayın ve cildinize birkaç dakika masaj yapın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Görünür sonuçlar için haftada iki kez kullanın. Bu karışımı kir, yağ ve ölü deri hücrelerinden kurtulmak için yüz peelingi olarak kullanabilirsiniz.