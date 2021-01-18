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Kimyasala artık para harcamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz 3 çilek maskesi tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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En iyi doğal ürünlerden birinin çilek olduğunu biliyor muydunuz? Akne tedavisi için ticari olarak başarıyla satılan salisilik asit dahil olmak üzere esansiyel meyve asitleri içerirler. Öyleyse, bu inanılmaz derecede kolay çilekli cilt maskelerini doğrudan mutfağınızda deneyebilirken neden sivilce tedavisi veya başka bir yapay kimyasal ürün için büyük paralar harcayasınız ki? Gelin önce çilek maskesinin faydalarına sonra da maske tariflerine bakalım.

C vitamini, alfa hidroksil asitler, salisilik asit, aspartik asit, ellagik asit, folat ve lif ile süper yüklü lezzetli çilek, cildinizi sivilce, siyah nokta, beyaz nokta, yağlı cilt, kuru cilt ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok rahatsızlıktan kurtarabilir.
Bu konik şekilli meyve, kozmetik endüstrisinde cilt güzelliği ürünleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal ürünleri kullanmak yerine yumuşak ve esnek bir cilt için cildinize topikal olarak uygulanan çilek ezmesi kullanın.

C vitamini

Cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten korur. Akne ve sivilcelerle savaşır.

Alfa hidroksil Asitler

Erken yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri yok edin. Yaşlanan cildin görünümünü iyileştirin. Yaşlılık lekelerini, sivilce izlerini ve lekeleri aydınlatır ve yok eder.

Salisilik asit

Akne ve sivilcelerle savaşır. Akne izlerini ve lekeleri yok eder.

Ellagik Asit

Antioksidan, hasarlı cildi iyileştirir, cildi gençleştirir.

Diyet lifi

Aksi takdirde sivilce ve sivilce olarak açığa çıkabilecek toksinleri ortadan kaldırır.

Folat

Hücre yenilenmesi ve yeni hücrelerin üretimi için çalışır.

ÇİLEK VE SÜT MASKESİ TARİFİ

Çilek maskesi, yaz aylarında lekeli ve yağlı ciltlerde, toparlayıcı nem vermek açısından yapılabilecek maskelerden biridir. İki tane olgunlaşmış çilek kasede ezilir. Ezdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, süt ve yarım kaşık kadar bal konur ve karıştırılır. Yarım çay kaşığı kadar da yulaf unu katıp karıştırılır.

Hazırlanan maske temiz cilde 10 günde bir rahatlıkla yapılabilir. Arzu eden haftada bir yapabilir. Maskeyi cilde sürdükten sonra, masaj yapar şeklinde dairesel hareketlerle kuruması sağlanır. 20-25 dakika bekletildikten sonra temizlenebilir."

ÇİLEK VE LİMON MASKESİ TARİFİ

Limon suyuyla birleştiğinde bu maske cilt yüzeyindeki fazla sebumu giderir ve cilt gözeneklerini derinden temizler. Limon suyu doğal bir sıkılaştırıcıdır ve aynı zamanda sivilce izlerinin ve koyu lekelerin solmasına yardımcı olur. Çileklerdeki alfa hidroksil asitler, cilt yüzeyindeki yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olarak sivilceleri ve siyah noktaları uzak tutar.

2-3 çilek püresi ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu küçük bir karıştırma kabında iyice karıştırın. Karışımı temiz yüzünüze sürün.
15 dakika bekletin. Süre dolduğunda, ılık suyla parmaklarınızı veya ılık bir bezle nazikçe durulayın. Gözeneklerinizi kapatmak için tekrar soğuk suyla durulayın.

ÇİLEK VE KREMA MASKESİ TARİFİ

Yemek yiyebileceğiniz kadar iyi olan bu çilek ve kremalı yüz maskesi, cildinizi kuru ve mat bırakan sert soğuk günlerde ihtiyacınız olan şeydir. Bu harika kombinasyon kesinlikle damak tadınızı cezbedecektir! Krem cildi besler ve yumuşak bir parlaklık verirken, bal büzücü görev görür ve anti-septik özellikleri sivilceye neden olan mikropların ve kirlerin cildini temizlemeye yardımcı olur.

2-3 çilek püresi, 1 çorba kaşığı taze krema ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze ve boynunuza sürün ve olabildiğince uzun süre veya tamamen kuruyana kadar bekletin.
Ilık su kullanarak durulayın, yüzünüzün yan taraflarına ve özellikle çenenizin altına hafifçe vurun. Gözenekleri kapatmak için yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Temiz bir havluyla kurulayın.

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