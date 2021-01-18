Kimyasala artık para harcamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz 3 çilek maskesi tarifi

C vitamini, alfa hidroksil asitler, salisilik asit, aspartik asit, ellagik asit, folat ve lif ile süper yüklü lezzetli çilek, cildinizi sivilce, siyah nokta, beyaz nokta, yağlı cilt, kuru cilt ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok rahatsızlıktan kurtarabilir.

Bu konik şekilli meyve, kozmetik endüstrisinde cilt güzelliği ürünleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal ürünleri kullanmak yerine yumuşak ve esnek bir cilt için cildinize topikal olarak uygulanan çilek ezmesi kullanın. C vitamini Cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten korur. Akne ve sivilcelerle savaşır. Alfa hidroksil Asitler Erken yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri yok edin. Yaşlanan cildin görünümünü iyileştirin. Yaşlılık lekelerini, sivilce izlerini ve lekeleri aydınlatır ve yok eder. Salisilik asit Akne ve sivilcelerle savaşır. Akne izlerini ve lekeleri yok eder. Ellagik Asit Antioksidan, hasarlı cildi iyileştirir, cildi gençleştirir. Diyet lifi Aksi takdirde sivilce ve sivilce olarak açığa çıkabilecek toksinleri ortadan kaldırır.

Folat Hücre yenilenmesi ve yeni hücrelerin üretimi için çalışır. ÇİLEK VE SÜT MASKESİ TARİFİ Çilek maskesi, yaz aylarında lekeli ve yağlı ciltlerde, toparlayıcı nem vermek açısından yapılabilecek maskelerden biridir. İki tane olgunlaşmış çilek kasede ezilir. Ezdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, süt ve yarım kaşık kadar bal konur ve karıştırılır. Yarım çay kaşığı kadar da yulaf unu katıp karıştırılır. Hazırlanan maske temiz cilde 10 günde bir rahatlıkla yapılabilir. Arzu eden haftada bir yapabilir. Maskeyi cilde sürdükten sonra, masaj yapar şeklinde dairesel hareketlerle kuruması sağlanır. 20-25 dakika bekletildikten sonra temizlenebilir." ÇİLEK VE LİMON MASKESİ TARİFİ Limon suyuyla birleştiğinde bu maske cilt yüzeyindeki fazla sebumu giderir ve cilt gözeneklerini derinden temizler. Limon suyu doğal bir sıkılaştırıcıdır ve aynı zamanda sivilce izlerinin ve koyu lekelerin solmasına yardımcı olur. Çileklerdeki alfa hidroksil asitler, cilt yüzeyindeki yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olarak sivilceleri ve siyah noktaları uzak tutar.