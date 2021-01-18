Kimyasala artık para harcamayacaksınız! Evde yapabileceğiniz 3 çilek maskesi tarifi

C vitamini, alfa hidroksil asitler, salisilik asit, aspartik asit, ellagik asit, folat ve lif ile süper yüklü lezzetli çilek, cildinizi sivilce, siyah nokta, beyaz nokta, yağlı cilt, kuru cilt ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok rahatsızlıktan kurtarabilir.
Bu konik şekilli meyve, kozmetik endüstrisinde cilt güzelliği ürünleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal ürünleri kullanmak yerine yumuşak ve esnek bir cilt için cildinize topikal olarak uygulanan çilek ezmesi kullanın.
C vitamini
Cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten korur. Akne ve sivilcelerle savaşır.
Alfa hidroksil Asitler
Erken yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri yok edin. Yaşlanan cildin görünümünü iyileştirin. Yaşlılık lekelerini, sivilce izlerini ve lekeleri aydınlatır ve yok eder.
Salisilik asit
Akne ve sivilcelerle savaşır. Akne izlerini ve lekeleri yok eder.
Ellagik Asit
Antioksidan, hasarlı cildi iyileştirir, cildi gençleştirir.
Diyet lifi
Aksi takdirde sivilce ve sivilce olarak açığa çıkabilecek toksinleri ortadan kaldırır.
Folat
Hücre yenilenmesi ve yeni hücrelerin üretimi için çalışır.
Çilek maskesi, yaz aylarında lekeli ve yağlı ciltlerde, toparlayıcı nem vermek açısından yapılabilecek maskelerden biridir. İki tane olgunlaşmış çilek kasede ezilir. Ezdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, süt ve yarım kaşık kadar bal konur ve karıştırılır. Yarım çay kaşığı kadar da yulaf unu katıp karıştırılır.
Hazırlanan maske temiz cilde 10 günde bir rahatlıkla yapılabilir. Arzu eden haftada bir yapabilir. Maskeyi cilde sürdükten sonra, masaj yapar şeklinde dairesel hareketlerle kuruması sağlanır. 20-25 dakika bekletildikten sonra temizlenebilir."
Limon suyuyla birleştiğinde bu maske cilt yüzeyindeki fazla sebumu giderir ve cilt gözeneklerini derinden temizler. Limon suyu doğal bir sıkılaştırıcıdır ve aynı zamanda sivilce izlerinin ve koyu lekelerin solmasına yardımcı olur. Çileklerdeki alfa hidroksil asitler, cilt yüzeyindeki yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olarak sivilceleri ve siyah noktaları uzak tutar.
2-3 çilek püresi ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu küçük bir karıştırma kabında iyice karıştırın. Karışımı temiz yüzünüze sürün.
15 dakika bekletin. Süre dolduğunda, ılık suyla parmaklarınızı veya ılık bir bezle nazikçe durulayın. Gözeneklerinizi kapatmak için tekrar soğuk suyla durulayın.
Yemek yiyebileceğiniz kadar iyi olan bu çilek ve kremalı yüz maskesi, cildinizi kuru ve mat bırakan sert soğuk günlerde ihtiyacınız olan şeydir. Bu harika kombinasyon kesinlikle damak tadınızı cezbedecektir! Krem cildi besler ve yumuşak bir parlaklık verirken, bal büzücü görev görür ve anti-septik özellikleri sivilceye neden olan mikropların ve kirlerin cildini temizlemeye yardımcı olur.
2-3 çilek püresi, 1 çorba kaşığı taze krema ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze ve boynunuza sürün ve olabildiğince uzun süre veya tamamen kuruyana kadar bekletin.
Ilık su kullanarak durulayın, yüzünüzün yan taraflarına ve özellikle çenenizin altına hafifçe vurun. Gözenekleri kapatmak için yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Temiz bir havluyla kurulayın.
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